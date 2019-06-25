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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

Yüzdelik dilim nedir? Yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

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Yüzdelik dilim nedir? Yüzdelik dilim nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini açıkladı. Puan ve yüzdelik dilimler bilgisinde öğrenciler, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşecek. Sınav sonuçları ve tercih klavuzunun açıklanması ile öğrenci ve veliler de yüzdelik dilimle ilgili araştırmalarına başladı. Peki, yüzdelik dilim nedir, ne anlama gelir?

LGS sınav sonuçları ve tercih klavuzu meb.gov.tr üzerinden milyonlarca öğrencinin erişimine açıldı. En düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler ve illere göre başarı sıralaması, öğrencilerin tercih sürecine ışık tutacak. Yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek. Bu bilgiler doğrultusunda yüzdelik dilim kapsamı, öğrenci ve velilerin gündeminde yer etti. Peki, yüzdelik dilim nedir? İşte, yüzdelik dilim ile ilgili bilgiler.

YÜZDELİK DİLİM NE ANLAMA GELİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.

Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

LGS'DE YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.

EDP nedir?: Tercihlerinde (E)n (D)üşük (P)uan ile yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi.

EYP nedir?: Tercihlerinde (E)n (Y)üksek (P)uan ile yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi.

TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI

Öğrenciler için tercih rehberleri ile birlikte bu yıl ilk kez tercih robotu da kullanıma sunuldu. E-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanabileceği robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Öğrenciler, bu robotu kullanarak, istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.

Bakanlıkça yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor. Listelerde her okulun tercih kodu, adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgileri yer alıyor.

 

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