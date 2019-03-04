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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Damla GÜLER / İSTANBUL
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yüz nakli gibi estetik izi davalık

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Yüz nakli gibi estetik izi davalık

Boyun bölgesinde oluşan sarkmayı aldırmak için bir TV programında gördüğü estetik cerrah F.S.T. ile 15 bin TL karşılığında anlaşan Funda G. (50) 2 Ekim 2017’de boyun germe ameliyatına girdi.

Ameliyattan sonra boynunda kalıcı izler oluşan Funda G.’nin avukatı Sümeyye Tekin, İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dilekçe vererek doktor F.S.T. ile ameliyatın gerçekleştiği özel hastaneye 5 bin TL’si maddi, 300 bin TL’si manevi olmak üzere 305 bin TL’lik tazminat davası açtı. Aradan geçen 6 aya rağmen Funda G.’nin ağrılarının dinmediğini ve yaralarının iyileşmediği belirtilen dava dilekçesinde ise şöyle denildi:

‘İKİNCİ AMELİYATI YAPTI’

“Doktor tarafından müvekkilin sigara kullanması ileri sürülerek estetik ameliyatın istenilen sonucu vermediği ifade edildi. Ancak boyun germe operasyonunun sonucu hekimi de memnun etmediğinden bu defa davalı doktor tarafından müvekkile ücret alınmaksızın durumu düzelten bir ameliyat yapılacağı ve iz kalmayacağı sözlü olarak belirtildi. Yapılan ikinci ameliyat sonrasında ise boyun altında 5-6 santim kesik oldu ve torba büzülerek dikiş atıldı. Müvekkil muayene için gittiği başka bir doktor tarafından kulağının arkasında sivilce sandığı oluşumun ameliyat ipi olduğu tespit edildi.”

Psikolojik destek aldığını söyleyen Funda G. ise “Derdim onun parasıyla değil. Sadece yaşadıklarımı bir nebze anlamasını istiyorum” dedi. Konuşmayı reddeden Doktor F.S.T. ise asistanı aracılığıyla “Dava bitmeden bir şey diyemem. Konuşmak için vaktim de yok” dedi. 

Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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