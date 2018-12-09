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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)
09.12.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Yüz nakilli Recep Sert'in hastanedeki yardımcısı minik kızı Hira

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Yüz nakilli Recep Sert'in hastanedeki yardımcısı minik kızı Hira

BURSA'da, temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Antalya'da tedavi altına alındı. Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesinde kızı Hira'nın babası Recep Sert'e yardım edip, terliklerini giydirmesi görüntüsü ilgi çekti.

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  • Recep Sert, kızının videosunu paylaştı
  • Recep Sert, kızının videosunu paylaştı
  • Recep Sert, kızının videosunu paylaştı
  • Recep Sert, kızının videosunu paylaştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı.

Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı.

Recep Sert enfeksiyon kaparak rahatsızlandı, yüz ve çene naklinin gerçekleştirildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alndı. Çiftin 3 yaşındaki kızları Hira Emine'nin babası Recep Sert'e terliklerini giydirerek yardım etme videosu ilgi odağı oldu.

 

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