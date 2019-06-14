Yüz ifadelerini tanımayı zorlaştırıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüz ifadelerini tanımayı zorlaştırıyor
GeriGündem Yüz ifadelerini tanımayı zorlaştırıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yüz ifadelerini tanımayı zorlaştırıyor

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Yüz ifadelerini tanımayı zorlaştırıyor

Ege Üniversitesi’nden çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, bağımlı düzeyindeki internet kullancısı çocukların emojilere çok fazla maruz kaldığında ‘öfke, iğrenme, korku’ gibi duygu belirten yüz ifadelerini tanımakta zorladığını söyledi. Bilişim bağımlılığına çözüm önerileri araştıran Meclis komisyonuna çarpıcı bir sunum yapan Prof. Yüncü şu bilgileri verdi:

BUNAMAYA BENZER DURUMLAR

“Çocuklarımıza emosyon zenginliği yaşatmamız ve duygu durumlarını iyi tanıyacak eğitim sistemlerine ihtiyacımız var. Çocukta otizm olmayabilir ama bilgisayara çok maruz kaldığında otistik birtakım belirtiler yaşayabilir. Kendini denetleme, akıl yürütme, soyut düşünme, öğrenme yetileri zarar görmeye başlıyor. Özellikle bilgisayar bağımlılığı dediğimizde emosyon, duygu, bellek, dikkat ve yürütücü işlevlerde bozulma, karar verme işlevlerinde bozulmalar meydana geliyor. Bilgisayardan ayırdığımızda yakınmaları normale dönebiliyor.

Sosyal davranışlarda yıkıcı etki ortaya çıkıyor; uygunsuz sosyal davranışlar, kişiler arası ilişkilerde bozukluk, psikososyal davranışlarda sorun ve depresyon düzeylerinde artma... Adeta bunamaya benzer durumlar ortaya çıkıyor. Emosyon tanımı önemli. Hepimiz WhatsApp kullanıyoruz, emojiler kullanıyoruz. Emojiler belli; ya gülen surat ya ağlayan.... Belli başlı birkaç tane şey var. Ama yüzümüzde 250’nin üstünde kas var. Biz aslında bir insana baktığımızda onun üzgün mü, neşeli mi, keyifli mi, sıkıntılı mı olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu iyi yapan kişiler iyi politikacı oluyorlar, iyi akademisyen oluyorlar, iyi satıcı oluyorlar...
Ancak bilgisayara çok fazla maruz kalındığında, bu emosyon tanıma açısından sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.

GÖZLERDEN ANLAMIYOR

Gözlerden duygu tanımada sorun var. Çocukların erken yaşta kişilerarası ilişkilere dönük uygulamaları harmanlanması, onları bu sosyal biliş açısından zenginleştirecektir. Çünkü bilgisayar teknolojisi henüz buna çözüm üretemedi. Emosyon tanıma da ergen döneme kadar artıyor ve erişkinlikle inişe geçiyor.” 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gelinin annesini öldürüp, babasını yaralamışlardı! Şok ayrıntılar ortaya çıktı
Kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı
Oto galerici dehşet saçtı! Vurdu, acil servise bırakıp kaçtı
İki aile birbirine girdi... Gelinin annesini öldürdüler