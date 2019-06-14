Yüz ifadelerini tanımayı zorlaştırıyor
Ege Üniversitesi’nden çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Prof. Dr. Zeki Yüncü, bağımlı düzeyindeki internet kullancısı çocukların emojilere çok fazla maruz kaldığında ‘öfke, iğrenme, korku’ gibi duygu belirten yüz ifadelerini tanımakta zorladığını söyledi. Bilişim bağımlılığına çözüm önerileri araştıran Meclis komisyonuna çarpıcı bir sunum yapan Prof. Yüncü şu bilgileri verdi:
BUNAMAYA BENZER DURUMLAR
“Çocuklarımıza emosyon zenginliği yaşatmamız ve duygu durumlarını iyi tanıyacak eğitim sistemlerine ihtiyacımız var. Çocukta otizm olmayabilir ama bilgisayara çok maruz kaldığında otistik birtakım belirtiler yaşayabilir. Kendini denetleme, akıl yürütme, soyut düşünme, öğrenme yetileri zarar görmeye başlıyor. Özellikle bilgisayar bağımlılığı dediğimizde emosyon, duygu, bellek, dikkat ve yürütücü işlevlerde bozulma, karar verme işlevlerinde bozulmalar meydana geliyor. Bilgisayardan ayırdığımızda yakınmaları normale dönebiliyor.
Sosyal davranışlarda yıkıcı etki ortaya çıkıyor; uygunsuz sosyal davranışlar, kişiler arası ilişkilerde bozukluk, psikososyal davranışlarda sorun ve depresyon düzeylerinde artma... Adeta bunamaya benzer durumlar ortaya çıkıyor. Emosyon tanımı önemli. Hepimiz WhatsApp kullanıyoruz, emojiler kullanıyoruz. Emojiler belli; ya gülen surat ya ağlayan.... Belli başlı birkaç tane şey var. Ama yüzümüzde 250’nin üstünde kas var. Biz aslında bir insana baktığımızda onun üzgün mü, neşeli mi, keyifli mi, sıkıntılı mı olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu iyi yapan kişiler iyi politikacı oluyorlar, iyi akademisyen oluyorlar, iyi satıcı oluyorlar...
Ancak bilgisayara çok fazla maruz kalındığında, bu emosyon tanıma açısından sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.
GÖZLERDEN ANLAMIYOR
Gözlerden duygu tanımada sorun var. Çocukların erken yaşta kişilerarası ilişkilere dönük uygulamaları harmanlanması, onları bu sosyal biliş açısından zenginleştirecektir. Çünkü bilgisayar teknolojisi henüz buna çözüm üretemedi. Emosyon tanıma da ergen döneme kadar artıyor ve erişkinlikle inişe geçiyor.”
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