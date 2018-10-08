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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

YURTKUR'un KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB'den detay geldi mi?

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YURTKUR'un KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? GSB'den detay geldi mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere tahsis edilecek olan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru işlemleri için artık geri sayım başladı. DGS ve ek yerleştirme öğrencilerinin kayıt işlemlerini gerçekleştirmesinin ardından öğrencilerin erişimine açılması beklenen KYK burs başvuru işlemleri, üniversite eğitimlerine başlayan birçok öğrencinin odaklandığı konu oldu. Peki, E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek olan öğrencilerin KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Özellikle ikamet ettikleri yerden farklı şehirlere öğrenim görmek için giden öğrencilerin araştırdığı KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru işlemi, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki YURTKUR tarafından kısa bir süre içerisinde alınmaya başlanacak. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurularda öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun talep ettiği bilgileri eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlayacak. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi halinde ise KYK burs başvurusu doğru kriterlerde değerlendirilemeyecek. İşte, KYK burs başvurusu ne zaman sorusuna cevap arayan adaylar için bazı bilgiler

KYK BURS BAŞVURUSU BU YIL NE ZAMAN BAŞLAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerinin öğrenimleri boyunca ihtiyaç duyacağı burs ve kredi desteği için müracaat sürecini hazırlamaya devam ediyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin erişimine açılan burs ve kredi başvurularının, bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyordu.

Bu çerçevede kredi ve burs başvurularının kısa süre içerisinde üniversite adaylarının müracaatına açılacağı tahmin ediliyor. Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

YENİ YIL İTİBARİYLE BURS MİKTARLARI ARTIŞ GÖSTERECEK

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde öğrencilere takdim edilen 425 liralık Ön Lisans ve Lisans bursu bu yıl, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 500 lira olacak. 500 liralık burs ve kredi ödemeleri, yeni yıl itibariyle başlayacak. Yapılan açıklamada, yeni yılda yüksek lisans öğrencilerinin 1000 lira, doktora öğrencilerinin ise 1500 lira burs ya da kredi ödemesi alacağı yer aldı.

HERHANGİ BİR ASGARİ ÜCRETLİ İŞTE ÇALIŞAN ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLMEYECEK

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğinde yer alan maddeler nedeniyle herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aldığı kredi kesilmekte yurtta barınma imkanları sonlanabilmekteydi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yeni dönemde öğrenciler, asgari ücretle çalışmalarken kredilerini de almaya devam edebilecek.

KYK'ya bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.

YANLIŞ BEYAN BURS ALMAYI ZORLAŞTIRACAK

Burs başvuru işlemleri esnasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın E-Devlet üzerinde talep ettiği bilgileri verecek olan adaylar, yanlış bilgi vermesi durumunda burs alma imkanını zorlaştıracak.

Burs başvurusu yapan öğrencilerden aldığı aile ve maddi kazanç bilgilerini yaklaşık birçok bakanlıktan aldığı resmi bilgilerle karşılaştıracak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buna göre öğrencileri beyanlarını da esas alarak değerlendirmelerini bu iki bilginin tutarlılığı esasında gerçekleştirecek.

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