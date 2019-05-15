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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.05.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den sert tepki

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Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da mahkemenin, ülkede Kasım 2017'de yakalanan DHKP-C ile iltisaklı 9 kişinin "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından beraatine karar vermesine ilişkin değerlendirmesinde, DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemlediklerini belirtti.

Aksoy, Yunanistan'da tutuklanan DHKP-C mensuplarının beraat etmesine ilişkin bir soruya yazılı verdiği yanıtta, şunları bildirdi:

DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere

Yunanistan'da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye'de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz 9 DHKP/C mensubuna yönelik bugün verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan'da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır."

DHPK/C'nin, AB'nin de terör örgütleri listesinde yer aldığını hatırlatan Aksoy, "Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa'da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

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