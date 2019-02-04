Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan kişilere ne denir?
Dağınık odaları ve ortaya atılmış eşyaları ifade etmek için kullanılan deyim aslında bir meslekten gelmektedir. Peki, yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan kişilere ne denir?
Hallaç, yatak, yorgan ve yastıklarda kullanılan pamuk ve yünü bir yay veya tokmak yardımıyla kabartan kimseye denir. Yün ya da pamuğu kabartma işi hallaçlık, teknolojiye yenik düşen mesleklerden biridir. Günümüzde yün ve pamuk yerine silikon, elyaf gibi malzemelerin kullanılmaktadır. Toplu halde duran bir nesneyi darmadağın etmek anlamına gelen “hallaç pamuğu gibi atmak” deyimi de bu meslekten gelmektedir.
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