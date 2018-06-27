Yumuşak toprak araması

Dün yapılan çalışmalara İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve sağlık ekipleri ile korucular katıldı.



Dere yataklarını, arazileri karış karış arayan ekipler, köydeki arama çalışmalarını tandır evleri, ahırlar, inşaatlar ve kuyularda yoğunlaştırdı. Köy dışındaki bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren JAK timi, buralarda kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle bir metreye kadar kazan ekibe, kadavra arama köpeği ‘Modül’ ve ‘Mavi’ de eşlik etti.



Leyla bulununcaya kadar çalışmaların devam edeceği belirtilirken, başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.



SEDANUR İZMİT’TE BULUNDU

Erzurum’un Palandöken ilçesinde 10 Haziran’da kursa gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan açık lise öğrencisi Sedanur Ç.’den (17) dün haber geldi. Ailesinin durumunu görüp üzülen Sedanur, annesi Zeynep Ç.’yi telefonla aradı. Sedanur, annesine erkek arkadaşıyla İzmit’te olduğunu ve ailesini özlediğini söyledi. Anne Zeynep Ç., “İzmit’e gidip Sedanur’u getireceğiz. Çok mutluyum. Dünyalar benim oldu” diye konuştu.









