Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yumuşak toprak araması

    Yumuşak toprak araması

    Turgay İPEK/DHA
    27.06.2018 - 23:58 | Son Güncelleme:

    AĞRI'nın Bezirhane köyünde, Ramazan Bayramı’nın 1'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları sürüyor.

    Dün yapılan çalışmalara İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve sağlık ekipleri ile korucular katıldı.

    Dere yataklarını, arazileri karış karış arayan ekipler, köydeki arama çalışmalarını tandır evleri, ahırlar, inşaatlar ve kuyularda yoğunlaştırdı. Köy dışındaki bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren JAK timi, buralarda kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle bir metreye kadar kazan ekibe, kadavra arama köpeği ‘Modül’ ve ‘Mavi’ de eşlik etti.

    Leyla bulununcaya kadar çalışmaların devam edeceği belirtilirken, başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

    SEDANUR İZMİT’TE BULUNDU
    Erzurum’un Palandöken ilçesinde 10 Haziran’da kursa gitmek için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan açık lise öğrencisi Sedanur Ç.’den (17) dün haber geldi. Ailesinin durumunu görüp üzülen Sedanur, annesi Zeynep Ç.’yi telefonla aradı. Sedanur, annesine erkek arkadaşıyla İzmit’te olduğunu ve ailesini özlediğini söyledi. Anne Zeynep Ç., “İzmit’e gidip Sedanur’u getireceğiz. Çok mutluyum. Dünyalar benim oldu” diye konuştu.

    Kan lekesi onunKan lekesi onun



    Etiketler: kayıp çocuk , Ağrı , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri