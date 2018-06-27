Kan lekesi onun

Ekiplerin dünkü çalışmalarında Eylül’ün izine ulaşılamadı. Eylül’ün son görüldüğü yerden yola çıkılarak tutuklanan komşu Uğur Koçyiğit’in aracında bulunan bir saç teli ile yıkanan arka koltuğu ve paspasın kriminal incelemesi tamamlandı.



Koltuğun yıkanan bölümündeki kan lekesi ile saç telinin Eylül’e ait olduğu belirlendi. Araçta bulunan eldivendeki kanın da Eylül’e ait olduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Koçyiğit, tekrar sorguya alındı. Koçyiğit’in, Eylül’ü öldürüp öldürmediği sorguda ortaya çıkacak.



Evli ve üç çocuk babası Koçyiğit’in olaydan haberdar oldukları ileri sürülen annesi ile sevgilisi de gözaltına alındı.



BAKANLIK: OLAY AYDINLATILMIŞTIR

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır” denildi. Açıklamada, Ağrı’da 14 gün önce kaybolan Leyla ve Konya’da 815 gündür bulunamayan Yasin Şahin’i arama çalışmalarının sürdüğü de yer aldı.



