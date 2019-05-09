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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK’ya çifte iptal başvurusu

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YSK’ya çifte iptal başvurusu

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini sandık kurulu başkan ve üyelerinin memur olmaması ana gerekçesiyle iptalinin ardından CHP ve İYİ Parti dün “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle İstanbul’un 39 ilçesinde de tüm seçimlerin iptalini talep etti. CHP, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin de ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle iptalini istedi.

YSK’ya iptal başvurusunun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu değerlendirmeyi yaptı:

24 HAZİRAN’DA DA VARDI

“YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı iddiasıyla iptal etti. Geçmişte verdiği tüm kararlarına karşı aksi bir karar tesis etti. 298 sayılı kanundaki değişiklikler iktidarın isteğiyle TBMM’de kabul edildi ve 13 Mart 2018’de yürürlüğe girdi. Bundan sonra iki seçim yapıldı. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim ile 31 Mart yerel seçimleri. Eğer siz ‘İstanbul’daki yerel seçimlerde organize usulsüzlükler, şaibe var’ diyorsanız, aynı olaylar 24 Haziran’da da gerçekleşti.
Bir şeyler olduysa eğer gerçekten 24 Haziran’da da oldu. Siz ‘Ekrem İmamoğlu seçimi şaibeli’ diyorsanız, 24 Haziran’daki Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi de şaibelidir. Çünkü 24 Haziran’da da Türkiye genelinde kamu görevlisi olmayan kişiler sandıklarda görev yaptı. 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini de iptal etmelisiniz.”

SÜRE ARANMAZ

CHP’nin sekiz maddelik iptal talepli başvurusunda özetle şöyle denildi: “Tam kanunsuzluk başvurularında süre aranmaz. Ortaya bir tam kanunsuzluk çıkmışsa, sonucu olarak 24 Haziran seçimlerinin iptali de artık hukuken bir zorunluluk arz etmektedir. 31 Mart’tan sonra olduğu gibi günlerce inceleyin, 24 Haziran seçimlerinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin sandık başlarında görev yaptığını tüm Türkiye görsün.
Sandık başındaki iş ve işlemlerde usulsüzlük ortaya konulamamasına rağmen; Anayasa’da güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkını zedeleyerek ve seçmen iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ve seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiyseniz 24 Haziran 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve milletvekillerinin de mazbatalarını iptal ederek 24 Haziran seçimlerini de yenilemek zorundasınız. Çünkü, aynı şartlar 24 Haziran’da da mevcuttu.”

Bu arada İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına itirazı reddedilen İYİ Parti, dün de 31 Mart’ta bu kentte yapılan tüm seçim türlerinin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle iptal edilmesi için YSK’ya başvurdu. Dilekçede, iptal gerekçesi olan sandık kurullarının, büyükşehirdeki bütün seçim türlerinde görev aldıkları belirtildi.

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