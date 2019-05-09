YSK’ya çifte iptal başvurusu

YSK’ya iptal başvurusunun ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu değerlendirmeyi yaptı:

24 HAZİRAN’DA DA VARDI

“YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yaptığı iddiasıyla iptal etti. Geçmişte verdiği tüm kararlarına karşı aksi bir karar tesis etti. 298 sayılı kanundaki değişiklikler iktidarın isteğiyle TBMM’de kabul edildi ve 13 Mart 2018’de yürürlüğe girdi. Bundan sonra iki seçim yapıldı. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim ile 31 Mart yerel seçimleri. Eğer siz ‘İstanbul’daki yerel seçimlerde organize usulsüzlükler, şaibe var’ diyorsanız, aynı olaylar 24 Haziran’da da gerçekleşti.

Bir şeyler olduysa eğer gerçekten 24 Haziran’da da oldu. Siz ‘Ekrem İmamoğlu seçimi şaibeli’ diyorsanız, 24 Haziran’daki Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi de şaibelidir. Çünkü 24 Haziran’da da Türkiye genelinde kamu görevlisi olmayan kişiler sandıklarda görev yaptı. 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerini de iptal etmelisiniz.”

SÜRE ARANMAZ

CHP’nin sekiz maddelik iptal talepli başvurusunda özetle şöyle denildi: “Tam kanunsuzluk başvurularında süre aranmaz. Ortaya bir tam kanunsuzluk çıkmışsa, sonucu olarak 24 Haziran seçimlerinin iptali de artık hukuken bir zorunluluk arz etmektedir. 31 Mart’tan sonra olduğu gibi günlerce inceleyin, 24 Haziran seçimlerinde on binlerce kamu görevlisi olmayan kişinin sandık başlarında görev yaptığını tüm Türkiye görsün.

Sandık başındaki iş ve işlemlerde usulsüzlük ortaya konulamamasına rağmen; Anayasa’da güvence altına alınmış seçme ve seçilme hakkını zedeleyerek ve seçmen iradesini yok sayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini ve seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal ettiyseniz 24 Haziran 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve milletvekillerinin de mazbatalarını iptal ederek 24 Haziran seçimlerini de yenilemek zorundasınız. Çünkü, aynı şartlar 24 Haziran’da da mevcuttu.”

Bu arada İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına itirazı reddedilen İYİ Parti, dün de 31 Mart’ta bu kentte yapılan tüm seçim türlerinin ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle iptal edilmesi için YSK’ya başvurdu. Dilekçede, iptal gerekçesi olan sandık kurullarının, büyükşehirdeki bütün seçim türlerinde görev aldıkları belirtildi.