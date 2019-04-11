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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK'ya 7 çağrı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
YSK'ya 7 çağrı

İstanbul’da AK Parti’nin itirazları üzerine bazı sandıklarda sayım devam ederken ve Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararları beklenirken dün sabah saatlerinde ‘Millet İttifakı’nın tarafları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürpriz zirvede bir araya geldi. Toplantı sonunda YSK’ya 7 maddeden oluşan çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “YSK alacağı bir kararla ya Türkiye’yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye’yi kaosa sürükleyecektir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pazartesi günü genel merkezde ağırladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu dün CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen sürpriz ziyaret yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından iki genel başkan ortak açıklama yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

İPTAL ARAYIŞI İÇİNDELER

“Türkiye’nin çok yoğun ve ağır bir gündemi var. İç politikada, dış politikada, ekonomide, eğitimde bütün bu sorunlar dururken Türkiye, İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Seçim yapıldı, insanlar sandıklarda oylarını kullandılar. İtirazlar yapıldı, itirazların gereği yapıldı. Şimdi geriye dönüp ‘Biz bu seçimi nasıl iptal ettirebiliriz’ arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Demokrasi kültürünü katlediyoruz. YSK tekrar toplanıyor. 7 madde halinde YSK’yı göreve çağıracağım. Bu 7 madde bizim demokrasi tarihimizin de önemli maddeleri olacaktır.

YASADIŞI GEREKÇELERİ REDDETMELİ

YSK, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır. m YSK, seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasadışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. m YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. m YSK, ‘Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye’ isteyen iktidar sahiplerine ‘Dur’ demek zorundadır.

YSK’NIN TARİHSEL SORUMLULUĞUDUR

YSK, ‘Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu’, buna açık ve net cevap vermek zorundadır. m YSK’da hâkimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? Bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. m Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu YSK’nın tarihsel sorumluluğudur.

Yüksek Seçim Kurulu’nun şu aşamada alacağı karar, Türkiye’de demokrasinin önünü açacaktır ve tarihsel bir sorumluluğu vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir.” 

BİNALİ YILDIRIM İÇİN TBMM ÖNERİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dün sabahki zirvenin ardından şöyle konuştu: “17 yıldır seçim yapılıyor bu ülkede. AK Parti kazandığında sandık güvenliği muhteşem ama AK Parti karşısında bir başka siyasi partinin adayı kazandığında hile var... Temel problem şu, eğer sandık güvenliğini sağlayamadıysanız suçlusu sizsiniz. Yasada üç ay ikâmet etme zorunluluğunu siz kaldırdınız. Eğer İstanbul seçimlerinde Sayın Binali Yıldırım 15 bin, 1000 ya da 2 oyla kazanmış olsaydı bugün biz bunları konuşuyor olacak mıydık? Şahsi fikrimdir: AK Parti’nin adayları Türkiye genelinde kazanıncaya kadar Türkiye genelindeki seçimleri iptal edin kardeşim, kazanıncaya kadar seçim yapın. Öyle bir şey olabilir mi?

BAHÇELİ’NİN BÜYÜKŞEHİR TEKLİFİ

Sayın Bahçeli’nin ‘Büyükşehirleri seçelim, gerisini kendileri atasın’ teklifi de Türkiye’yi eyaletlere bölme anlamını taşımaktadır. Sayın Binali Yıldırım, siz bu ülkede bakanlık, başbakanlık, iktidar partisinin genel başkanlığını yaptınız, Meclis Başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Biz sizi mutedil bir devlet adamı olarak tanırız. Söyledik, istifa ettiniz. Bir teklifte bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, hemen Mustafa Şentop Beyefendiyi istifa ettirin, Meclis Başkanlığı’na Sayın Binali Yıldırım’ı aday gösterin, İYİ Parti olarak kendisine oy vereceğiz.”

YSKya 7 çağrı

‘UMARIM YANLIŞ İÇİNE DÜŞMEZLER’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Malatya’daki silahlı kavgada hayatını kaybeden Saadet Partililer için Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Karamollaoğlu’nun makamında yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Asıl olan milli iradedir. Adalet çerçevesinde verilecek her karar toplumun kabulünü de beraberinde getirir. YSK’dan beklenen de budur. Seçimleri nasıl iptal ederiz diye bir arayışa girmek doğru değil. Ben YSK’nın hukuka uygun karar vereceği kanaatindeyim. Hakka ve hukuka göre karar vermek zorundadır, oradakiler hâkimdir. Adaletsizlik olursa toplum vicdanında derin yaralar açar. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler.”Mert Gökhan KOÇ/ANKARA

‘YENİDEN SEÇİME İHTİMAL VERMİYORUM’

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YSK’nın İstanbul’da seçimi yenileyeceğine ihtimal vermediğini söyledi. Karamollaoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında, “Bundan sonra yapılacak incelemeler seçimi etkilemez, bitmiştir. Sandık seçim listeleri ilan edilmiştir ve kesinleşmiştir” dedi. Karamollaoğlu, şunları söyledi: “YSK karar verecek, başta hükümet olmak üzere herkes de buna uyacak. YSK’nın da böyle bir noktada seçimlerin yenilenmesi gibi bir karar vereceğine ihtimal vermiyorum. Kim kazanır? En az bir oy fazla alan kazanır. Bazı itirazlarımız seçim kurulları tarafından reddedildi. YSK’ya kadar taşıdık. Şimdi elimizde bulunan bazı itirazlarımız var. Haklı olduğumuz kanaatindeyiz. İllerde ve ilçelerde zaten var ama şimdi YSK üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün bu çabalara rağmen hâkimlerimizin adil kararlar vereceğini düşünüyorum. Hayali seçmenler geçmişte hep bizi endişe ettirmiştir. Seçmen kütükleri askıya çıktığında bütün gücümüzle bu listeleri elden geçirip o bölgede hayali seçmen olup olmadığını tespit etmemiz icap eder, bu yapıldı. Bugün seçmen kütükleri listesi geçerlidir.” ANKARA

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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