YSK’nın alacağı karar tarihidir
CHP Genel Başkan Yardımcı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin, “Taşıma seçmen var, seçimi etkileyecek kadar’ diyerek Büyükçekmece’de seçimi etkileyecek bir sonuç çıkarmak istiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) alacağı karar tarihidir. Demokrasi için önemli” dedi.
Öztrak, İstanbul seçimlerine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yapılan itiraz sonrası başlayan oy sayma sürecinin sona yaklaştığını belirten Öztrak, CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi önde götürdüğünü ve aradaki oy farkının 14 bin civarında olduğunu söyledi. Öztrak, “İstanbul’un yüzde 49’una yakını ’Biz belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nu görmek istiyoruz’ demiş. İstanbul tarihinde bu rakamlar rekor, bundan daha yüksek alan yok” dedi.
Öztrak, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sonuçlarla ilgili ‘Pirus Zaferi’ benzetmesine “Bir gerçek var bundan önceki yerel seçimlerde ülkemizin yüzde 25’inde belediye hizmeti veren CHP’ye milletimiz şimdi nüfusun yüzde 45’ini emanet etmiştir. Bizim belediye başkanlarımızı çalıştırmayacaklarını söylüyorlar. Hiç merak etmeyin millet onlara cezayı keser” diye yanıt verdi.
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