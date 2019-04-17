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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK’dan ilk mazbata kararı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
YSK’dan ilk mazbata kararı

İstanbul’da mazbata tartışması sürerken, YSK emsal bir karara imza attı. YSK, Kırıkkale Keskin’de seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinden, seçilen İYİ Parti adayının mazbatasını oybirliğiyle iptal etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Keskin’de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1800 oy almıştı. AK Parti’nin itirazı üzerine aradaki oy farkının 6 olması ve 8 kısıtlı seçmenin de oy kullandığının belirlenmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 12 Nisan’da, Keskin’de seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu süreçte, İYİ Partili Alsancak mazbatasını aldı.
AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel önceki gün YSK’ya başvurarak, Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildiğine, Keskin İlçe Seçim Kurulu’nun bu süreçte İYİ Parti adayına mazbata düzenlediğine dikkat çekti. Özel, verilen mazbatanın iptalini talep etti. YSK da önceki gün adaya verilen mazbatanın iptaline karar verdi. Bu karar yeniden sandığa gidilmesine karar verilen tüm yerler açısından 31 Mart seçimine dönük ilk emsal niteliği taşıyor.

İŞTE O KARAR

YSK’nın 15 Nisan tarihli 2762 sayılı kararında özetle şöyle denildi: “2972 sayılı kanunun 25. maddesi ile Yüksek Seçim Kurulu’nun 27 Mart 2019 ve 2019/1683 sayılı kararında yer alan esaslar çerçevesinde 2 Haziran 2019 tarihinde seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde YSK’nın 12 Nisan 2019 tarihli 2019/2535 sayılı kararı ile Keskin Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verildiğinden mazbatanın iptaline karar verilmesi gerekmiştir.”

Öte yandan YSK, MHP’nin Iğdır’daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti. HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP’li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

YALOVA ÖRNEĞİ

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Yalova’da önce AK Parti belediye başkan adayı Yakup Koçal’ın 1 oy farkla seçimi kazandığı açıklandı. CHP’lilerin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı ve CHP’nin adayı Vefa Salman’ın 6 oy farkla kazandığı ilan edildi. Salman, görevine başladı. AK Parti sonuca itiraz etti. YSK, oy kullanma hakkı olmayan 7 kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptaline karar verdi. Seçimler 1 Haziran 2014’te yenilendi, CHP adayı Vefa Salman bu kez 356 oy farkla Yalova Belediye Başkanı seçildi.

‘BİTENE DEK MAZBATA VERİLMESİN’ TALEBİ

AK Parti, İstanbul’da itiraz sonuçlanmadan mazbata verilmemesi için İl Seçim Kurulu’na başvurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, başvurunun ardından şöyle konuştu: “İl Seçim Kurulu’na vermiş olduğumuz dilekçedeki sonucu belirleyene kadar, buradaki tüm sonuçlar açıklanana kadar mazbatanın düzenlenmemesi konusunda itirazımızı gerçekleştirdik. YSK’nın vereceği karara kadar, İstanbul’da mazbatanın düzenlenmemesi için başvurduk. Maltepe’de sayım devam ediyor. Bununla alakalı ne zaman biteceği tam olarak belli değil ama birleşme tutanağına neticeye bağlanma ihtimaline karşı, itirazımızın sonucu görülene kadar mazbatanın bu süreç içerisinde düzenlenmemesini talep ettik.” (Damla GÜLER / İSTANBUL)

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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