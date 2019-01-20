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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN - ANKARA
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılı’

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‘YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılı’

ABD Başkanı Trump’a en yakın isimlerden olan Senatör Lindsey Graham, dün basın toplantısında terör örgütleri PKK ile Menbiç merkezinde hâkimiyeti elinde bulunduran PYD/YPG arasındaki bağlantıyı net şekilde ortaya koydu. Graham, “PYD/YPG’nin silahlandırılması planını öğrendiğimde bunun Türkiye için ne anlama geldiğini çok iyi biliyordum. YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır” dedi.

ÜÇ NET MESAJ

Kulislerden sızan bilgilere göre, Graham’ın Ankara’ya verdiği mesajları üç madde altında toplamak mümkün:

1 - Önce ABD ile Türkiye arasında geçen yıl 4 Haziran’da Washington’da iki ülke dışişleri bakanları arasında varılan Menbiç yol haritasının tamamlanması.

2 - DEAŞ’ın bölgeden tamamen temizlenmesi.

3 -ABD’nin çekilme süreci başlatılırken Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölgenin Türkiye’nin ulusal güvenlik hassasiyetleri dikkate alınarak ve güven kaygısı giderilerek kurulması.

ABD’li senatör, ‘Menbiç yol haritası uyarınca terör örgütü PYD’nin bölgeden çıkarılmasını, ABD tarafından verilmiş silahların alınmasını ve Türkiye’ye Suriye sınırından bir terör tehdidi olmayacağının gösterilmesini’ Türkiye ile ABD arasındaki ‘güven tesisi’ açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.
Graham’ın ayrıca, ABD yönetiminin “DEAŞ’la mücadelede Washington’ın desteğini alan PYD/YPG’nin Türkiye’nin ulusal güvenliği için sorun olmamasını en kısa sürede sağlaması gerektiğini de Ankara temaslarında dile getirdiği öğrenildi.

YPG TEMİZLENMELİ

Graham, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Menbiç yol haritası, yakın vadede başarıya ulaştırılması gereken en önemli şeydir. Ümit ederim ki Trump, DEAŞ’ı ortadan kaldırırken yavaşça Suriye’den çekilir ve bir güven artırıcı önlem olarak Menbiç yol haritasını uygular. Böylece YPG unsurları Menbiç’ten temizlenir ve Türkiye ile çalışarak bölgeyi gerçek halkına teslim edebiliriz. Bunu yapmazsak çekilmemiz Türkiye için büyük zorluklar yaratır.

YAPILACAK İLK ŞEY

Öngördüğüm güvenli bölgenin, Menbiç yol haritası ortaya konmadan hayata geçmesi mümkün görünmüyor. İlk başta ABD olarak yapmamız gereken, Menbiç yol haritasını hayata geçirmek. Bunlar da ortak devriye, YPG’nin Menbiç’ten uzaklaştırılması, Fırat’ın doğusuna uzanan bir tampon bölge. Menbiç yol haritasını doğru şekilde yürütebilirsek, güvenli bölge herkes için kazan-kazan durumunu ortaya çıkartacaktır. “

‘BU KÂBUSU OBAMA YARATTI’

“Yönetimin çekilme isteğini anlıyorum. Ama planlı olmayan bir çekilme kaos olur. Başkan Trump’ı Obama’nın yaptığını yapmaması, yani öylece çıkıp gitmemesi konusunda uyardım. Suriye’de DEAŞ’ın yenilgiye uğratılması ve İran’ın zaferinin engellenmesi de çok önemli. Bunlar kadar önemli olan bir şey de şu; Türkiye’yi korumalı ve Suriye’de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz. Başkan’a söyledim. Eğer çekilirsek ve bunu düzgün yapmazsak Türkiye için bir kabus yaratmış oluruz. Obama, YPG’yi silahlandırarak Türkiye için bir kabus yarattı. Trump, çekilmede çok dikkatli olmalı ve bu sorunu Türkiye’nin kucağına bırakmamalı. ABD’nin bu amaçlara ulaşmadan çekilmesi bölgede daha geniş bir savaşa yol açabilir. Çekilme, DEAŞ’a karşı verilen savaşı sonlandırmayacak, yeni bir savaş başlatacak.”

ONURLU MÜTTEFİK OLMALIYIZ

“ABD’dekilere şunu açıkça söylemek isterim, Menbiç düşerse oradaki sorunlar yakında sizin kapınıza dayanacaktır. Buradaki sorunları ihmal edebileceğinizi, yaşadığınız yerde güvenli olacağınızı düşünüyorsanız, Paris’tekilere sorun, New York’takilere Pentagon’dakilere sorun. Bu işleri çok çabuk unutuyoruz. Suriye’de yaşananlar bizim omuzlarımıza yüklenecektir. Eğer Menbiç’i doğru şekilde yürütebilirsek bu düşmanlarımıza bir darbe vuracaktır, bölge için yeni bir başlangıç niteliği taşıyacaktır. Eğer ABD’de gerçekten güvende olmak istiyorsanız, burada doğru işler yapmalıyız. Eğer saygı görmek istiyorsanız buralarda onurlu müttefikler olarak davranmalıyız. Sanırım PKK/YPG unsurlarını buradan uzaklaştırılacak, Türkiye’nin tehdit hissetmeyeceği yönünde General Dunford’ın (ABD Genelkurmay Başkanı) bir planı var. Bu bölgede Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını giderecek bir tampon bölge oluşturabiliriz. Bunu doğru yapmamız önemli. Benim 2016’da neyin geleceğini görmüş olmam üzücü. Asıl bunu (tampon bölge) doğru yapamamanın sonuçları 2016’dakinden çok daha feci olabilir.”

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