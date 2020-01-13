Yörük Ruhi’den Avustralyalı Peacock’a deve tavsiyesi: Su kaynağını çoğaltın

‘YIKICI ETKİLERİ VAR’

- Tony Peacock (Canberra Üniversitesi İstilacı Hayvanlar Ortak Araştırma Merkezi’nin eski başkanı): Develerin önemli su kaynakları, doğal bitkiler ve fidanlar için çok yıkıcı etkileri var. Su kıtlığı olduğunda diğer vahşi hayvanlarla ve çiftlik hayvanlarıyla acımasız bir rekabete giriyorlar. İtlaf, mümkün olan en insani yöntemle yapılıyor. Bu bölge sakinlerinin mutabakatıyla yapılıyor. 2010 ile 2013 arasında 175 bin civarında deve vurulmuştu. Son günlerde gündeme olan itlafın sebeplerinden biri de kuraklık sebebiyle develerin büyük gruplar halinde toplanması.

‘YER OLSA BİZ ALIRDIK’

- Ruhi Doğan (Aydın Germencik Yörükler Kültür Derneği Başkanı):Su kaynaklarında kıtlık varsa bu kaynakları çoğaltmaya çalışmaları gerekir. Bugün teknoloji imkanları her şeye müsaade ediyor. Su kaynaklarının bol olduğu bir ülkeye de gönderebilirler o hayvanları. Biz Aydın’a gelmelerini isteriz ama Aydın’da o kadar deveyi barındıracak bir yer yok. Bizdeki develer kültürel amaçlı besleniyor.

HER ŞEY 24 DEVENİN GETİRİLMESİYLE BAŞLADI





- AVUSTRALYA’daki develerin tarihi 1860’lı yıllara dayanıyor. Avrupalı kolonistler, ülkenin iç kesimlerini keşfetmek, ülkeyi güneyden kuzeye boydan boya geçebilmek amacıyla develerden faydalanmayı düşünmüş. 1860’te Afganistan’dan Dost Muhammed ve iki arkadaşı ile 24 deveyi ilk kez bu amaçla Avustralya’ya getirmişler. Ardından 1866’da 120 deve ile birlikte 12 Afganistanlı daha getirilmiş. Her yıl yeni gelenlerle birlikte bu sayı giderek artmış. Deve bakıcıları kendi adlarıyla anılan ‘Gan Town’ adlı bir kasaba da kurmuşlar. Karayolu ve tren hatları gelişince develer boşa çıkmış, doğaya salınan hayvanların sayısı yıllar içinde yüz binleri bulup, çiftliklere zarar verir hale gelince de ülkenin önemli bir sorunu haline gelmiş.

3 YILDA YAKLAŞIK 200 BİNİ VURULDU

- DEVE itlafı hakkında Türk basınında ilk haberler 2005’in nisan aylarında gündeme geldi. Hedefteki 60 bin devenin itlafı için yine helikopterli keskin nişancılar görevlendirilmiş. 2009’da konu tekrar ısındı. Federal Hükümet, helikopter ve keskin nişancılarla deve itlafı için 16 milyon dolar ayırmıştı. 2010’a gelindiğindeyse hükümet ‘gelişmekte olan deve ürünleri endüstrisinin uluslararası talepleri değerlendirmesine yardımcı olabilmek amacıyla’ bir fon oluşturdu. Vahşi develerin etinin ve sütünün ihracat ürünü olarak ekonomiye katılması amaçlandı. Bu fikirler tartışılırken 2010’dan başlayarak 2013’e kadar 200 bine yakın deve, helikopterli keskin nişancılar tarafından itlaf edildi.