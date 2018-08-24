Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu başladı... İşte trafikte son durum
Bayramın son gününde ülkenin dört bir yanından dönüşe geçen tatilciler sebebiyle çok sayıda kritik ana arterde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İşte İstanbul, Bolu, Kocaeli ve Çanakkale gibi şehirlerde trafikte son durum...
İSTANBUL
Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda Kartepe ilçesinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü Kartepe, Alikahya, Gültepe, Yarımca, Hereke ve Tavşancıl; D-100 Karayolu'nun da Köseköy,
Kandıra sapağı, Halkevi ve Kuruçuşme mevkisinde zaman zaman durma noktasına geliyor.
Zorlukla ilerleyen trafikten bunalanlar ile aracı hararet yapan vatandaşlar, park alanlarında mola vermeyi tercih ediyor.
Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi'ni kullanan araç sayısında da normalin biraz üzerinde artış olduğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında ise trafik normal akışında devam ediyor.
Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarındaki tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle de Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunun üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli denetleniyor. Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.
KOCAELİ
TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de artarak devam etti.
Sakarya’nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli’nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor.
Derince ilçe geçişinde azalan trafik, Gebze Kirazpınar mevkisinde yeniden yoğunlaşıyor. Trafikteki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.
BOLU
TEM’in Bolu geçişinin İstanbul yönünde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, öğleden sonra arttı. Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
Kazaların meydana geldiği yerlerde ise trafik tamamen dururken uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli’ne kadar devam etti. Trafikteki yoğunluğun yarın ve pazar günü de sürmesi bekleniyor.
KUZEY EGE
Kuzey Ege'ye 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek gelen tatilcilerin dönüş yoluna geçmesi karayollarında yoğunluk oluşturdu.
Tatillerini Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yapmaya başladı. Bu nedenle bazı yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul, İzmir ve Bursa, Ankara hattındaki yollarda yoğunluklar yer yer 2- 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.
Birçok tatil beldesinde ise trafik ekipleri sıkışan trafiğin önüne geçebilmek için çeşitli merkezlere araçla girişlere izin vermiyor.
Özellikle Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde şehir içi trafiği adeta durma noktasına geldi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle