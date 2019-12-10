Yolda yürürken buldu! Tebrik yağdı

Çeşme Kalesi Müze Müdürü Sevgi Soyaker'in seramiğin 18. yüzyıl dönemi Osmanlı Piposu olduğunu söylemesi üzerine Elif Suna Kaya, annesi ve ablasıyla birlikte Çeşme Kalesi Müze Müdürlüğüne giderek Osmanlı Piposunu Müze Müdürü Sevgi Soyaker'e teslim etti.

Müze Müdürü Soyaker, teslim aldığı Osmanlı Piposunu müze envanterine kaydettirirken, küçük öğrenciyi de örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. Soyaker, bu tip tarihi eserlerin bulunduğunda müzeye getirilmesinin önemine dikkat çekerek, Elif Suna Kaya'nın ve ailesinin duyarlılığının örnek olmasını diledi. Müze Müdürü Soyaker, küçük öğrenciyi ve ailesini daha sonra müzeyi gezdirerek, tarihi eserlerin korunarak gelecek nesillere nasıl aktarıldığını anlattı.