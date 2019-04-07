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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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EĞİTİM SERVİSİ
07.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YÖK’ten ABD’de akademik lobi faaliyeti

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YÖK’ten ABD’de akademik lobi faaliyeti

TÜRKİYE’nin bölgesindeki kültürel ve bilimsel ortama katkılarını anlatmak için ABD’de bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti, ABD Kongresi üyeleriyle görüştü. Heyet, akademisyen ve öğrencileri etkileyen Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasını da talep etti. Türkiye’nin güvenlik riski taşımadığı ve seyahat uyarısının rasyonel bir nedeninin bulunmadığı belirtildi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre heyette, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan yer aldı. Heyet ilk olarak ABD-Türkiye İlişkileri Kurulu Başkanı ve Kongre Üyesi Steve Chabot ile Eğitim Komisyonu ve Kongre Üyesi Virginia Foxx ile görüştü. Görüşmede, Türk yükseköğretiminde son dönemde yaşanan gelişmeler, ‘Yeni YÖK’ tarafından son beş yılda gerçekleştirilen projelerle Türkiye’deki mülteciler ve geçici koruma altındakilerin yükseköğretime entegrasyonu çalışmaları anlatıldı.

Görüşmede ABD’nin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması da talep edildi. Ülkenin güvenlik açısından risk taşımadığı vurgulanarak, uyarının rasyonel bir nedene dayanmadığı iletildi. Öte yandan, Türkiye’nin bölgedeki önemine işaret edilerek, savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan akademisyen ve öğrenciler için güvenli bir liman olduğunun altı çizildi.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ise Twitter paylaşımında, “Yeni YÖK olarak yükseköğretimde gerçekleştirdiğimiz yeni birçok proje, program ve faaliyetlerin yanında, yurtdışında da ülkemizin yararına önemli ziyaretler gerçekleştirerek, paydaşlarımızla birlikte akademik lobi faaliyetlerinde bulunuyoruz” dedi. 

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