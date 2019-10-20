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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.10.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavı ile ilgili yeni karar!

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YÖK'ten 14 programda özel yetenek sınavı ile ilgili yeni karar!

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılmasının bir yıl ertelendiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, üniversitelerdeki 128 programa özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alınmakta olup, bunlardan 14 programa bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyordu.

Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde, hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu 14 programa, 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavı sunucu ile yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti.

Konuya ilişkin öğrencilerin ve öğrenci velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak, kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu görüşülerek karara bağlandı.

Bilgilendirmede, "Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulunun, 'Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin”'altını bir defa daha çizmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

14 PROGRAM ŞU ŞEKİLDE

YÖK Genel Kurulu'nun söz konusu kararının uygulanacağı 14 program şöyle: "Çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı."

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