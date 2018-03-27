YÖKDİL sorularının tamamı erişime açıldı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

17 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sorularının tamamı 19 Mart 2018 tarihi itibarıyla sınava giren adayların erişimine açıldı. KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuruma yapılan başvuruda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı öncülüğünde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Yabancı Dil (YÖKDİL) sınav sorularının yüzde 10'unun (80 sorudan sadece 8'inin) adayların erişimine açıldığı belirtildi. Şimdi ise gözler YÖKDİL sonuçlarında! Peki 19 Mart tarihli YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak son sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde, sınavın, yapıldığı tarihten sonra en geç 14 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Yani bu duruma göre YÖKDİL sonuçlarının en geç 31 Mart Cumartesi gününe kadar açıklanacağı öngörülüyor.



YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

Baraj puanının YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekiyor.



YÖKDİL’E KİMLER GİREBİLİYOR?



Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.



YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.



Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.