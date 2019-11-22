YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı değerlendirmesi nasıl olacak?
3 Kasım tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) sonuç tarihini ÖSYM duyurdu. Sınav sonuçlarını bir an önce öğrenmek isteyen adaylar, YÖKDİL sonuç ekranına kilitlendi. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı değerlendirmesi nasıl olacak? İşte, 2019 YÖKDİL sınavıyla ilgili merak edilen bilgiler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen sonbahar dönemi YÖKDİL sonuçları için son günlere girildi. Farklı dillerde yapılan YÖKDİL değerlendirmesi adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Peki, YÖKDİL sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte, YÖKDİL sonuç tarihi...
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişecekler. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınavın sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
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