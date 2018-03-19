YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır? 17 Mart YÖKDİL soruları ve cevapları

YÖKDİL sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar için araştırmalar devam ediyor. 100 bin civarında vatandaşın başvuruda bulunduğu YÖKDİL'de gözler, sınav soruları ve cevapları açıklamasına çevrildi. Anadolu Üniversitesi ve YÖK işbirliğiyle gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, sonuçları ile yine bu platformların internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, sınav sonuçları öncesinden bazı bilgiler

Alan olarak Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler bölümlerinden oluşan YÖKDİL sınavı, Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde gerçekleştirildi.

YÖKDİL soruları cevapları geçtiğimiz dönemler iki gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. YÖKDİL sınav sonuçlarının ise geçtiğimiz sınav açıklama dönemleri baz alınırsa 14 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

SONUÇLARIN ARDINDAN İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILIR?

Sınav sonuçlarının ardından bekledikleri puandan daha düşük bir puanla karşılaşanlar ve sorulara itiraz etmek isteyenler, itirazlarını sınav takviminde belirtilen

tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır.

İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

BU YIL REKOR BAŞVURU

Mart 2017’de yapılan ilk YÖKDİL sadece İngilizce uygulanırken, temmuz ve kasım ayındaki sınavlarda İngilizce’nin yanında Almanca, Arapça ve Fransızca da değerlendirme kapsamına alındı. 2018 Birinci Dönem YÖKDİL sınavı başvuruları, 7-16 Şubat’ta tamamlandı. Bu dönemki başvurularla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç şunları söyledi:

“Yükseköğretim Kurulumuz tarafından alana özgü dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav olan YÖKDİL ilk kez 2017 yılında uygulanmaya başlanmıştı. 2017'de 3 dönemde yapılan sınavlara toplam 302 bin 256 aday başvurdu. Toplam rakama baktığımızda akademi lehine ne kadar isabetli bir karar aldığımız anlaşılıyor. 2018'in birinci dönemine ilişkin müracaatlar 16 Şubat’ta sona erdi. 103 bin 629 aday bu sınav için başvurdu."

YÖKDİL NERELERDE GEÇERLİDİR?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.