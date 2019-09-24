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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 YÖKDİL geç başvuru işlemi nasıl yapılır?

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YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 YÖKDİL geç başvuru işlemi nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YÖKDİL başvuru işlemleri 23 Eylül tarihinde tamamlandı. Sürenin bitmesinin ardından başvurularını zamanında tamamlayamayan ve YÖKDİL'e girecek olan adaylar, geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. 2019 YÖKDİL geç başvuru işlemleri, başvuru ücretinin yatırılmasının ardından ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Peki, YÖKDİL geç başvuru ne zaman? 2019 YÖKDİL geç başvuru nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınavına kısa süre kala, başvuru işlemleri sona erdi. Sınava hazırlanan ve başvuru günlerini kaçıranlar geç başvuru tarihlerine odaklandı. Peki, YÖLDİL geç başvuru hangi tarihte? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte, ÖSYM'nin bilgileri doğrultusunda o konu hakkında tüm detaylar.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

3 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek olan YÖKDİL'İn geç başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2 Ekim 2019'da yapılacak. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınav ücreti aynı gün ödenecek. 

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından YÖKDİL geç başvuru ücreti 180,00 TL olarak açıklandı.

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

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