YÖKDİL başvuruları başladı! YÖKDİL geçerlilik süresi ne kadar?

YÖKDİL başvuru ekranı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. Geçtiğimiz kasım ayına kadar sadece YÖK tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı, yeni yılla birlikte tamamen ÖSYM'nin güdümünde olacak. YÖKDİL/1 sınavı, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında gerçekleşecek.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL sınavı için başvuru ücreti 130 lira olacak. Başvuru ücretleri bazı bankaların ATM'leri ve internet siteleri üzerinden yatırılabilecek.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

YÖKDİL başvuru ücretleri;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

* Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ