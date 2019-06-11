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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.06.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

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YÖKDİL başvuru tarihi belli oldu! YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek. Bu sene ikinci, toplamda yedinci kez yapılacak olan YÖKDİL sınav başvuru tarihleri ÖSYM'nin yayınladığı takvimde açıklandı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL son başvuru tarihi ne zaman? İşte, o konu hakkında merak edilenler.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan YÖKDİL sınavının ÖSYM tarafından gerçekleştirileceği geçtiğimiz aylarda açıklandı. YÖKDİL'e yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Sınava doğru geri sayım başlarken, 2019 yılı içerisinde 2. toplamda ise 7. kez yapılacak olan YÖKDİL sınav tarihleri de adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 2019 YÖKDİL sınav başvuruları ne zaman? YÖKDİL hangi tarihte? İşte, 7. YÖKDİL sınavı ile ilgili bilgiler.

YÖKDİL SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sınav takvimine göre, YÖKDİL başvuruları 13.09.2019 ile 23.09.2019 tarihleri arasında yapılacak.

7. YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin yer verdiği 2019 sınav takviminde YÖKDİL 7. sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde düzenleneceği görüldü. 

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

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