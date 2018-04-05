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    YÖK Başkanı Saraç'tan saldırı açıklaması

    İHA
    05.04.2018 - 17:15 | Son Güncelleme:

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun" dedi.

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun" dedi.

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, Osmangazi Üniversitesinde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu dört akademisyenimizin hayatını kaybettiği bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

    Saraç'ın hadiseyi duyar duymaz üniversite rektörü ile telefonda konuşarak olayla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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