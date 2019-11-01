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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

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YLSY sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (YLSY) sözlü sınav sonuçları açıklandı. İşte, YLSY sonuçları hakkında ayrıntılar...

MEB bursu ile lisansüstü öğrenim için yurt dışında eğitim alacak adaylar, sözlü sınav sonuçlarına 'https://rebus.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, kurum kontenjanı tercihlerini 12-17 Kasım 2019 tarihleri arasında yapacak. İşte, YLSY sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (YLSY) sözlü sınav sonuçları açıklandı.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1416 sayılı kanun kapsamında Bakanlıkça verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçları belli oldu.

Adaylar, sonuçlarına REBUS (https://rebus.meb.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu-Tercih Tablosu'nda yer alan kurum kontenjanı tercihlerini 12-17 Kasım tarihlerinde REBUS üzerinden yapabilecek.

2019 YLSY kapsamında resmi burslu statüde lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına 1195 öğrenci gönderilecek.

YLSY Sözlü Sınavı 8-18 Ekim tarihlerinde Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilmişti. Burs kapsamında programa 11 bin 957 kişi başvururken, bunlardan ALES puan üstünlüğüne göre kontenjan sayılarının 3 katı kadar aday (3 bin 398 kişi) sözlü sınava çağrılmıştı.

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