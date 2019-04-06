YKS'nin ilk sınavı TYT ne zaman? Üniversite sınavı tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2019 YKS’nin başvuruları 6 Mart 2019 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecini tamamlayan üniversite adayları şimdi sınavın ilk oturumu olan TYT’nin tarihini merak ediyor. Peki, bu yıl TYT sınavı ne zaman yapılacak?
(YKS) TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, geçmiş yıllarda yapılan YGS benzeri bir sınav olarak uygulanacak. Buradan alınan puanlar adayların lisans ya da ön lisans tercihi yapmalarında belirleyici olacak. Peki, TYT ne zaman yapılacak?
2019 yılına dair Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav takvimi içerisinde başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve sınav sonuçlarının açıklanacak tarihi açıkladı.
2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak.
YERLEŞTİRMEYE TYT VE ALAN TESTLERİNİN KATKISI NE OLACAK?
YKS’nin iki günde yapılacak oturumlarındaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, YGS ve LYS’dekiyle aynı olacak. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı yüzde 40; sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60 olarak devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle