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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

YKS'nin ilk sınavı TYT ne zaman? Üniversite sınavı tarihi

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YKS'nin ilk sınavı TYT ne zaman? Üniversite sınavı tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2019 YKS’nin başvuruları 6 Mart 2019 tarihinde sona erdi. Başvuru sürecini tamamlayan üniversite adayları şimdi sınavın ilk oturumu olan TYT’nin tarihini merak ediyor. Peki, bu yıl TYT sınavı ne zaman yapılacak?

(YKS) TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT, geçmiş yıllarda yapılan YGS benzeri bir sınav olarak uygulanacak. Buradan alınan puanlar adayların lisans ya da ön lisans tercihi yapmalarında belirleyici olacak. Peki, TYT ne zaman yapılacak?

2019 yılına dair Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, sınav takvimi içerisinde başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve sınav sonuçlarının açıklanacak tarihi açıkladı.

2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak.

YERLEŞTİRMEYE TYT VE ALAN TESTLERİNİN KATKISI NE OLACAK?

YKS’nin iki günde yapılacak oturumlarındaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, YGS ve LYS’dekiyle aynı olacak. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT’nin katkısı yüzde 40; sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların katkısı yüzde 60 olarak devam edecek.

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