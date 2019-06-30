YKS'de heyecanlı bekleyiş: TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversiteye geçiş kapsamında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. 2 milyon 515 bin 91 adayın üç oturumda katıldığı sınava ilişkin tercih bilgileri ve YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih klavuzu ile ilgili bilgilerin paylaşılmasının ardından, gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava dair detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) olmak üzere 15-16 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından ÖSYM, tercihlerin yapılacağı tarihi geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tercihlerin 23-29 Temmuz'da yapılacağını öğrenen milyonlarca aday, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.
YKS SINAV SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.
TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.
Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.
Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.
Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.
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