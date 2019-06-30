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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

YKS'de heyecanlı bekleyiş: TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS'de heyecanlı bekleyiş: TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversiteye geçiş kapsamında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. 2 milyon 515 bin 91 adayın üç oturumda katıldığı sınava ilişkin tercih bilgileri ve YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih klavuzu ile ilgili bilgilerin paylaşılmasının ardından, gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava dair detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) olmak üzere 15-16 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından ÖSYM, tercihlerin yapılacağı tarihi geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tercihlerin 23-29 Temmuz'da yapılacağını öğrenen milyonlarca aday, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, TYT, AYT ve YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

YKS SINAV SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.

Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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