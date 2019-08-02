YKS tercih sonuçları için nefesler tutuldu! Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversiteli olma hayaliyle tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, büyük bir merakla ÖSYM tarafından yapılacak tercih sonuçları açıklamasını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite tercihlerinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle YKS tercih sonuçlarına yönelik sorgulamalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) tercihleri online sistem üzerinden 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı, gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte, üniversite tercih ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin detaylar...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2019-YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.
Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.
EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek yerleştirme süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
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