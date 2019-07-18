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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2019 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

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YKS tercih kılavuzu yayımlandı! 2019 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yaparken dikkate alacakları Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Gözler şimdi YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tarihte. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Üniversiteli adaylarının heyecanla beklediği YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar, belirlenen süre içinde tercihlerini online şekilde yapabilecek. İşte, 2019 YKS tercih sürecine ilişkin bilgiler...

Üniversite adaylarına ön bilgi vermek amacıyla 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi.

Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

Tercih işlemleri, 29 Temmuz tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİHLER ONLİNE YAPILACAK

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için, kılavuzdaki "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okunarak ve tercih esnasında ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak, ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak; sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

ÖSYM'nin duyurusunda adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.

 

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