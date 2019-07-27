YKS tercih işlemleri ne zaman bitecek? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından başlatılan tercih maratonu devam ediyor. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamalarına göre tercihlerini tamamlayan adaylar bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Üniversite yerleştirme sonuçları, 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden adaylara duyurulacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS üniversite tercihleri ne zaman bitecek? İşte, o konuya dair bilgiler.
ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, adayların 2019-YKS tercihleri devam ederken, heyecanla sonuçlara odaklanan öğrenciler, bir yandan da yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 24 tercih hakkı tanınan adaylar, tercihlerini yazarken geçmiş yılların başarı sıralamalarına dikkat edecekler. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, 2019-YKS tercih süreci hakkında merak edilen bilgiler.
23 Temmuz Salı günü ÖSYM tarafından başlatılan YKS tercihleri 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek. Tercih süreci boyunca adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih süreci boyunca adaylar yaptıkları tercih işlemlerinde değişim yapabilecekler.
TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 7-14 Ağustos tarihlerinde alınan tercih döneminin ardından 31 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların bu yıl 15 Ağustos tarihinde açıklanması beklenebilir.
Ancak konuya dair ÖSYM'den bir açıklama yapılmadı.
TERCİHLER ONLİNE YAPILACAK
Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.
ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için, kılavuzdaki "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okunarak ve tercih esnasında ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak, ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak; sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
ÖSYM'nin duyurusunda adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.
TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
- Öncelikle tercih edeceğiniz bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulayın. Okuyamayacağınızı düşündüğünüz bölümü “Bir yere yerleşmeliyim” düşüncesiyle kesinlikle yazmayın.
- Tercihlerinizi oluştururken bölümlerin başarı sıralarını göz önünde bulundurun.
- Başarı sıranızın üzerinde ve en çok istediğiniz bölümlere ilk üç sırada yer verebilirsiniz. Orta sıralarda yani 5 ile 18 arası tercihlerde, yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın bölümleri; 19-24 arasına girme olasılığının çok yüksek olduğu bölümleri koyabilirsiniz.
- Kılavuzu iyi okuyun. Programın adayda aradığı koşulların belirtildiği tabloları inceleyin. Okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayamadığınız programın tercihi geçersiz sayılacak. Puanınız yettiği için yerleştirilseniz de kaydınız yapılmayacak.
- Başarı sırası barajlarını dikkate alın. Kontenjan boş kalsa da, barajın altındaysanız o bölüme yerleşemezsiniz.
- Düşündüğünüz üniversite devlet mi, vakıf mı? Buna dikkat edin. Bölümleri, meslekleri iyi araştırın.
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