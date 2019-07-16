YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öte yandan sonuç açıklamasının ardından başlayacak tercih süreci de üniversiteli adayları tarafından araştırılıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) YKS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını merak eden üniversiteli adayları bir yandan da üniversite tercih işlemlerinin başlayacağı tarihler hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.
TERCİHLER NE ZAMAN?
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yerleştirme süreciyle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
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