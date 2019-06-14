YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Üniversiteye geçiş için üç oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü (yarın) yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak olan sınav için saatler kala sınav heyecanı da arttı. YKS'ye girecek olan adaylar, sınav giriş belgeleri olmadan binalara alınmayacaklar. Peki, YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
YKS'nin ilk oturumu TYT'ye 15 Haziran'da girecek olan üniversite adayları için geri sayım başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler, son kez sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda oldukları eşyaları kontrol ediyor. YKS sınav giriş belgesini alamayan adaylar, YKS sınav giriş belgeleri nasıl çıkartılır?' sorusuna cevap arıyor. İşte, YKS sınav giriş belgesi hakkında bilgiler.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile temin edinebileceklerdir.
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ÖSYM GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLABİLİR Mİ?
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
ADAYLAR İKİ BELGEYİ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDA OLACAK
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
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