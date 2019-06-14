YKS nedir? | YKS'ye girerken silgi veriliyor mu?
ÖSYM tarafından üniversiteye geçiş için düzenlenecek olan ve 2 milyon 446 bin 51 adayın başvuruda bulunduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan başladı. Sınava kısa zaman kala, öğrenci ve veliler sınavla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için son kez araştırma yapıyor. Sınavda yanlarında bulundurmaları gereken malzemeleri bilmeyen adaylar, 'YKS'ye girerken silgi veriliyor mu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, o konu hakkında bilgiler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ikinci kez uygulanacak olan üniversiteye geçiş sınavı YKS, toplam 3 oturumda TYT, AYT ve YDT olmak üzere tamamlanacak. Sınav 15 Haziran ve 16 Haziran 2019 tarihleri arasında 2.5 milyon adayın katılımı ile gerçekleşecek. Peki, YKS nedir? İşte, sınava dair tüm detaylar.
YKS NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavıdır. YKS ; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.
Birinci oturum olan TYT’de Türkçe’de 40, sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5’er olmak üzere 20 soru yer alacak. Temel matematikten 40; fen bilimlerinden ise 20 soru yöneltilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru yer alacak.
YKS'DE SİLGİ VERİLİYOR MU?
Üniversite adayları sınavda yanlarına etiketi çıkarılmış su götürebilecek. Kalem, silgi ve kalemtraş gibi araçlar ise ÖSYM tarafından temin edileceği için sınava götürülmesi yasak olacak. Sınava saat ve kolye gibi aksesuarlarla girmek de yasaklar arasında yer alacak.
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