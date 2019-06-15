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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.06.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Sınavın kritikleri YKS yorumları ile yapılıyor..Türkçe-Tarih-Matematik yorumları

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Sınavın kritikleri YKS yorumları ile yapılıyor..Türkçe-Tarih-Matematik yorumları

YKS sınavının kritikleri saat 12.30 itibariyle öğrenciler tarafından sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılmaya başlandı. Sosyal medya aracılığıyla YKS yorumları konusunda araştırmalarına başlayan adaylar, kendileriyle aynı kaderi paylaşan diğer adayların sınavının nasıl geçtiğini öğrenmek istiyor. İşte, YKS yorumları ve Türkçe-Matematik yorumları

Sınavın tamamlanmasının ardından YKS yorumları da gelmeye başladı. Sosyal medya üzerinden YKS'nin TYT oturumu için yorumlarda bulunan adaylar, internet üzerinden diğer adayların yorumlarını araştırmaya başladı. İşte, YKS yorumları ve sınavın zorluk derecesine yönelik sosyal medya üzerinden gelen son yorumlar

YKS YORUMLARI

YKS yorumları gelmeye devam ediyor. Sınavın arından öğrenciler, bazı sorulara dikkat çekiyor.YKS sonrası sosyal medya üzerinden sınav yorumlarında bulunan adaylar, sınavın zorluk durumlarına yönelik görüşlerini belirtti. Peki, bugün TYT oturumu tamamlanan YKS nasıl geçti? İşte, sınava giren adaylardan gelen YKS yorumları

@Anadoluuu66
Matematikte sayisal mantik ve sozel mantik sorulari ozellikle ogrencileri zorlayacak tarzda ve paragraflar kullanilarak akil karistirmaya yonelik hazirlanmisti. Önceki yillarla paralel ama bir tik daha uzun ve dikkat gerektiren sorulardi. #yks19 #YKS #TYT2019 #TYT

@Anadoluuu66
Fen bilgisi sorulari genel olarak lise mufredatalina uygun temel fen bilimleri konularini iceren yorum agirlikli sorulardan olusuyordu. Hatali veya eksik soru goremedim. Acik ve anlasilirdi. Onceki yillarla paralel hazirlanmisti. #yks19 #TYT2019 #TYT #YKS

@Anadoluuu66
Sosyal bilimler sorulari bilgi ve yorumu birlikte iceren kolay orta zor ve cok zor seklinde homojen dagilmis sorulardan olusuyordu. Bazi sorularin uzunlugu goz korkutmus olabilir. Sarı boyalı ülke sorusu cok konusulacaktir.Din kulturu kisminda 1 soru cok uzundu #yks19 #TYT2019

@Anadoluuu66
Genel olarak sinava baktigimizda belirleyici alan Türkçe ve ardindan Matematik olacaktir. Türkçe nin uzunlugu ve şıkların birbirine yakın oluşu matematigin ise bir tik zorlayici oluşu ögrencileri zorlamıştır ve vakit sıkıntısı yaratmıştır bence. #yks19 #TYT2019 #yks #TYT

@Anadoluuu66
Fen ve Sosyal Bilgilerin cok fazla sıkıntı yaratacagini dusunmuyor ve duzenli-disiplinli calisanin rahatlikla yaptigini dusunuyorum. Yarin sayisal AYT ye girecegim. Sinavdan sonra fikirlerimi belirtecegim tum ogrencilere basarilar diliyorum. #yks19 #TYT2019 #tyt #yks

@Anadoluuu66
Matematik zorulari bilgiden ziyade yorumlama becerisini, pratik dusunmeyi ve dikkati gerektiren mantik sorulari agırliktaydi. Heyecan yapmayan cok soru cozen ve pratik zeka kullanabilenlerin cozebilecegi tarzdaydi. Homojen dagilmisti ve problemler on plandaydi. #yks19 #TYT2019

@Turuncuukedi
Yks türçe sorularını görünce türk olmadığıma kanaat getirdim
#yks2019

@rana_kilicc
Arkadaşlar şunu unutmayın ki ; Her ne kadar denemelerde hep yan sorularda harcanmış olsanız da,yks de baş soru daima sizsiniz..

@wjeyyz
dershane seçmeye başlasam mı artık
#yks2019

@MelisaYard
Yks herkese kolay gelmiş, asıl kolay olandan korkacaksın sıralamalar alt üst oluyor #yks19

@biliremirem
Vay efendim emel nekadar su içmiştir yok şu elma ağacı nerde bitirdin beni #yks

@TheLePetito
Nasıl da kıtlama şeker gibi kıtlattın bizi sevgili #yks

@esmanurpm
Abvm matematik, Kıtlama şeker seni de unutmayacağım #yks19

@Dilara40663384
Bu sene çok rahattım senin yanında YKS

@Yasinekeen
Yks Türkçe-Sosyal full at fava bekle

@panvicy
yks 2019 tayfa dehşet şanslısınız girdiğim son 3 yılın en temiz sınavı tertemiz sınav

@burcubulgan
Türkçe sorularını okurken gözlerim kapandı bi ara cimcikleye cimcikleye uyandırma çalıştım kendimi #yks

@oguzhantanac
YKS'ye bir girişimiz var çıkış hakkında henüz net bilgi gelmedi‏

@omer_asln
Türkceyi 40dakikanin altinda bitirene adminlik

@idcremm
Allahın hakkı üçtür seneye görüşürüz yks

@oninaki_kagachi
2 defa YGS ye girdim bu kadar zorlanmadım bu YKS kafayı yedirir insana bizden matematik fen bilmenin dışında yorumlama yeteneği de istiyor o kadar dolambaçlı yollardan sorular hazırlanmış ki sanki biraz daha beyninizi karıştıralım da sinir krizi geçirin demek istenmiş

YKS soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar ne zaman yayımlanacak
YKS soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar ne zaman yayımlanacak?
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