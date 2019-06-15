YKS sonuçları öncesi puan hesaplama nasıl yapılır? Sorular ve cevaplar nasıl olacak?
Sınavdan çıkan ve neticelerini hesaplamak isteyen öğrenciler, sorular ve cevapları araştırmaya başladı. TYT puan türünde barajı geçebilmek için 150, AYT puan türünde barajı geçebilmek için ise 180 puan almak zorunda olan adaylar, sınavın ardından YKS puan hesaplama işlemi için sorular ve cevapları sorgulamaya başladı. İşte, YKS sonuçları ve puan hesaplama için bazı bilgiler
YKS soruları ve cevapları, TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. YKS sonuçları konusunda da araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, YKS soruları ve cevapları ile birlikte sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, o hususta merakla araştırılan o detaylar
SORULAR VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
YKS sonrası sorular ve cevapları geçtiğimiz yıl 35 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu yıl da aynı sürecin yaşanılacağı düşünülürse sorular ve cevapların en geç 22 Temmuz tarihinde erişime açılacağı söylenebilir.
BARAJI AŞMAK İÇİN KAÇ SORU YAPMAK GEREKECEK?
YKS'de barajı aşmak için durumlarına göre 150 ya da 180 puan almaları halinde barajı geçmiş sayılacak. YKS sınavında katsayı uygulaması kabul edileceği için barajı aşmak için kaç soru işaretlemek gerektiği konusunda tespit yapmak mümkün olmamaktadır.
2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı yıllık takvime göre YKS sonuçları bu yıl 18 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanacak. Öğrenciler bu tarihte AİS şifreleri ya da TC Kimlik Numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecek.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacak:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası
varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
BARAJ PUANI KAÇ OLACAK? SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
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