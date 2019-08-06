YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' internet sitesinden ulaşılabilecek. Şimdi ise üniversite kayıt tarihlerinin yanı sıra üniversiteye yerleşemeyenler için ikinci tercihlerin tarihleri araştırılıyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlara göre, 753 bin 461 aday tercihlerinden birine yerleşti, programlardaki doluluk oranı yüzde 90'ı aştı. İşte, 2019 YKS tercih sonuçları ve bundan sonraki süreç hakkında detaylar...

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden açıklanan yerleştirme sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

YKS SAYISAL VERİLERİ AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu liselerinden 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, imam hatip liselerinden 87 bin 650 ve meslek liselerinden 249 bin 458 öğrenci, bir yükseköğretim programını kazandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinden açıklanan YKS sayısal verilerine göre, tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 137 bin 382'si lise, 624 bin 12'si ise meslek lisesi, tercihte bulunan 1 milyon 113 bin 640 adayın da 700 bin 764'ü lise, 412 bin 876'sı meslek lisesi mezunu öğrencilerden oluştu.

Öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, YKS'ye son sınıf düzeyinde başvuran 983 bin 701 adayın 296 bin 296'sı bir yükseköğretim programına yerleşti. Bu adayların 174 bin 945'i lisans, 105 bin 198'i ön lisans, 16 bin 153'ü açıköğretim fakültesi (AÖF) programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Önceki yıllarda yerleşmemiş 916 bin 601 aday YKS'ye başvururken, bu kişilerden 412 bin 458'i bu yıl bir yükseköğretim programını kazandı. Adayların 181 bin 879'u lisans, 166 bin 478'i ön lisans, 64 bin 101'i de AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 104 bin 435 adayın 26 bin 930'u lisans, 42 bin 345'i ön lisans, 35 bin 160'ı AÖF programlarında öğrenim görme hakkı elde etti.

Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 71 bin 41 adayın 22 bin 631'i lisans, 23 bin 950'si ön lisans, 24 bin 460'ı AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl yükseköğretim programlarından birine yerleşme hakkını elde eden 19 bin 946 adayın da 3 bin 202'si lisans, 5 bin 903'ü ön lisans, 10 bin 841'i AÖF programlarını kazandı.

Okul türlerine göre, Anadolu liselerinden toplam 278 bin 82, fen liselerinden 20 bin 980, özel fen liselerinden 7 bin 63, imam hatip liselerinden 87 bin 650, meslek liselerinden de toplam 249 bin 458 öğrenci bir yükseköğretim programına yerleşti.

HER 100 ADAYDAN 81'İ ÜNİVERSİTELİ OLDU

Bu yıl tercih yapma hakkını elde eden 1 milyon 761 bin 394 adayın 1 milyon 113 bin 640'ı tercihte bulundu.

2018'de lisans programlarına yerleşen aday sayısı 394 bin 945 iken bu yıl 409 bin 587, önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 316 bin 37 iken bu yıl 343 bin 874 oldu. 2018 yılında örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 710 bin 982 iken bu yıl 753 bin 461'e yükseldi.

2018'de tercih yapan her 100 adayın 71'i üniversiteli olurken, 2019'da tercih yapan her 100 adayın 81'i üniversiteli oldu.

Ayrıca sınava giren meslek lisesi öğrencilerinin sayısı 2017'de 999 bin 352 iken bu yıl 1 milyon 133 bin 397'ye ulaştı.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.