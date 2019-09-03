YKS ek tercih ücreti ne zaman nereye ve nasıl yatırılır?
YKS ek tercihleri başladı. Ek tercih kılavuzunda yer alan boş kontenjanları değerlendirecek olan öğrenciler, YKS ek tercih ücretini yatırmalarının ardından işlemlerini onaylayabilecek. Peki, YKS ek tercih ücreti nereye ve ne zaman yatırılacak? İşte, YKS ek tercih ücretinin yatırılacağı bankalar ve nasıl yatırılacağına dair bazı bilgiler
YKS ek tercih ücreti yatırarak tercih işlemlerini tamamlamak isteyen binlerce üniversite adayı, konuyla ilgili araştırmalarına başladı. YKS ek tercih ücretini yatırarak tercih işlemini tamamlayacak olan üniversite adayları, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeyi bekleyecek. Peki, YKS ek tercih ücreti nereye ve ne zaman yatırılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATIRILACAK?
Bu yıl 5-11 Eylül tarihleri arasında alınacak olan tercih sürecinde adaylar, 20 TL ek tercih ücreti yatıracak. Ek yerleştirme ücretinin yatırılacağı son tarih ise 12 Eylül Perşembe günü saat 23.59 olacak.
Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.
Tercih bildirimi tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti ödenecek.
Ek yerleştirme ücreti aşağıdaki bankalar aracılığıyla yatırılabilecek;
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.
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