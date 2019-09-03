2019 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite boş kontenjanları ÖSYM tarafından yayınlandı
ÖSYM, üniversite ek tercihleri için tarih aralıklarını ve boş kontenjanları paylaştı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar doğrultusunda YKS ek tercihi yapabilecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman ve nasıl alınacak, kimler ek yerleştirme başvurusunda bulunabilir? İşte, YKS ek yerleştirme kılavuzu
YKS ek tercihleri üniversitelerin boş kontenjanlarını ilan etmesinin ve kalan boş kontenjanların ortaya çıkmasının ardından başlayacaktı, beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YKS ek tercihleri bir hafta boyunca devam edecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır. 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.
Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
YKS ek yerleştirme için kaç tercih hakkı var?
Adaylar, tercih hakları bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istedikleri sayıda bölüm yazabilecek. Puanı 150’nin üzerinde olanlar önlisans, 180’i geçenler lisans programlarını listelerine koyabilecek. Adayların genel yerleştirmede olduğu gibi programların özel koşullarına dikkat etmeleri önemli.
Kimler YKS ek tercih başvurusunda bulunabilir?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS ek tercihleri için ücret ödenecek mi?
YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle