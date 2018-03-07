YKS başvuru işlemi nasıl yapılır? Tarihte sona yaklaşılıyor

YKS başvurusu, öğrencilerin gündemindeki önemini koruyor. 2017 yılının sonlarına doğru isim değiştirerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adına sahip olan üniversite sınavı, iki adım olarak aynı hafta içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte, ÖSYM üzerinden kolayca yapılabilecek olan 2018 ÖSYM YKS başvurusu ve detaylı bilgiler

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversitelere giriş için en büyük kriter olan YKS'nin başvuruları devam ediyor. AİS üzerinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek olan YKS başvurusu, 21 Mart tarihine kadar devam edecek. İşte, YKS başvurusu hakkında adım adım detaylı bilgiler

Daha önce sisteme kayıtlıysanız;

1-ÖSYM internet sitesine (www.osym.gov.tr) giriş yapın.



2-Bilgisayardan giriş yapıyorsanız sağ üst köşede yer alan e-işlemler seçeneğine tıklayın ve aday işlemleri seçeneğini açın. Mobilden giriş yapıyorsanız bu seçenek sağ üstte bulunan üç çizgiye tıkladıktan sonra görüntülenebilecektir.



3-Açılan ekranda YKS sınavına tıklayın.



4-Karşınıza çıkacak olan ekranda sınav ücretinin ödenebileceği banka şubeleri ve ATM'ler yer alacak. Kendinize en uygun olanı not alın ya da ödemenizi ÖSYM internet sitesindeki ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirin.



5-Buradaki bilgileri okuduktan sonra "Başvuru Yap" butonuna tıklayın.



6-Burada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek sisteme girişinizi yapın.



7- Eğer sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza "Sistemde geçerli bir fotoğrafınız bulunmamaktadır. Başvuru için bir başvuru merkezine gitmeniz gerekmektedir." uyarısı çıkarsa, en yakın başvuru merkezine gitmeniz gerekebilir.



8-Başvurunuzu, sol ekranda yer alan "Başvuru Sürecindekiler" başlığı altında "2018-YKS"ye tıklayarak tamamlayabilirsiniz.

Daha önce sisteme kayıtlı değilseniz;

Sisteme henüz kayıtlı değilseniz, bu işlemi en yakın ÖSYM başvuru merkezi üzerinden yapabilirsiniz. Size en yakın merkezi görmek için tıklayınız.

15 DAKİKA KURALI DEVAM EDİYOR

Geçen yılki sınavda uygulanan ve birçok tartışmaya neden olan ‘15 dakika kuralı’ bu yıl da olacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan; öğleden sonra oturumunda ise 15.30’dan sonra sınav binasına, cevaplama süresi başladıktan sonra salona alınmayacak.

ÖZEL YETENEK SINAVI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. 2018-YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor.

TYT'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programlarıyla birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.