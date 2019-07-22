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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Yıllardır baktığı çocukların gerçek babası olmadığını öğrendi! 12 yıl sonra müjdeli haber geldi
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22.07.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Yıllardır baktığı çocukların gerçek babası olmadığını öğrendi! 12 yıl sonra müjdeli haber geldi

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Yıllardır baktığı çocukların gerçek babası olmadığını öğrendi! 12 yıl sonra müjdeli haber geldi

Yıllardır bakıp büyüttüğü iki çocuğunun gerçek babasının başkası olduğunu öğrenen adam hayatının şokunu yaşadı. Mahkemenin kapısını çalan babaya müjdeli haber 12 sene sonra Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, yapılan masrafların biyolojik babadan tahsil edilebileceğine hükmetti.

Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden 2004 yılında boşanan Ö.B., çocukları M.B. ve M.B.B.'nin velâyetlerini aldı. Çocukların annesi E.Ç., Aile Mahkemesi'ne velâyetin değiştirilmesi davası açtı. Mahkeme, 2007 yılında açıkladığı kararla çocukların velâyetini anne E.Ç.'ye verdi. Karara öfkelenen baba Ö.B., iki çocuğu için nesebin reddi davası açtı. Yapılan araştırma sonucu mahkeme iki çocuğun biyolojik babasının A.K. olduğuna hükmetti.

Çılgına dönen Ö.B., bu kez 'evlat' bilerek yıllardır bakımlarını üstlendiği çocuklar için yaptığı masrafların tahsili için mahkemenin kapısını çaldı. Davacı Ö.B., hem manevi hem de maddi tazminat talebinde bulundu. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, dâvâlı kadın E.Ç.'nin davacı ile evlenmeden önce de diğer davalı A.K. ile ilişkisini sürdürdüğünü dikkat çekerek A.K. ve E.Ç.'yi manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak maddi tazlinat talebi reddedildi.

YARGITAY TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davacının çocuklar için yaptığı masrafların biyolojik babası olan davalılardan A.K.'den tazminini isteyebileceğine hükmetti. Kararın bozulması sonrasında ise 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ilk kararında direndi. Devreye giren Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise davacı babanın masrafları biyolojik babadan tanzim edilebileceğine karar verdi. Kararda, "Önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu sebeple direnme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. (Sabah)

 

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