Yılın son kabinesinde gündem Doğu Akdeniz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

KENDİ GİRİŞİMLERİ

“(Eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık’ın Ahmet Davutoğlu’nu ziyareti) Sayın Kıyıklık, AK Parti’de yıllarca siyaset yapmış bir büyüğümüzdür. Sayın Babacan’ı, Sayın Davutoğlu’nu ziyaret etmeleriyle ilgili, kendi beyanından anlıyoruz biz bunu, Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Biz de basından öğrendik. Kendi girişimleridir.

GÜNDEM SAPTIRMA

(Davutoğlu’nun Erdoğan’ın mal varlığını açıklaması talepleri) Cumhurbaşkanımızın mal varlığı bellidir, mal beyanı bellidir. Ailesiyle birlikte verilmiştir. Burada gündem saptırmamak lazım. Şehir Üniversitesi ile ilgili yürüyen bir tartışma var. Onunla ilgili YÖK’ün de bir çalışması devam ediyor.

(Milletvekillerine çakarlı araç kullanma hakkı verilmesi) Meclis’ten geçen yasa henüz Cumhurbaşkanımızın önüne imzaya gelmedi. Son tahlilde kendi takdirleridir. Bununla ilgili değerlendirmelerini yapacaktır.

ÇAKAR 50’YE 1 ORANINDA AZALDI

Bu çakar kullanımıyla ilgili son 1,5 ayda yeni bir uygulama başladı. Eskiye göre 50’ye 1 oranında çakar kullanımında bir azalma söz konusu oldu. Kontrolden çıkmış olana çakar kullanımıyla ilgili sıkı denetimler uygulanıyor. (Doğa Koleji’nde yaşanan krizle ilgili) Öğrencilerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuyu çok yakın takip ettiğini ifade edebilirim.

(ABD Kongresi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarısı) Kongre’deki süreci yakından takip ediyoruz. Bizim S-400 alımımıza, kullanmamıza dönük bir etkisi olmayacaktır. Kongreden bu tasarı geçse de geçmese de ne şekilde geçerse geçsin S-400 ile ilgili süreç devam edecek. Sayın Trump bu yasadan rahatsız, bunun uygulanmasını istemiyor.

ASKER TALEBİ YOK

(Libya asker göndermeyle ilgili) Böyle bir talep şu anda söz konusu değil. Umarız buna da mecbur kalmazlar. İçerdeki bu çatışmalar bir önce sona erer, ateşkes sağlanır.”