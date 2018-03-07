Türkiye Osteoporoz Derneği’nin, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 10 ayrı noktada 50 yaş ve üzeri toplam 1454 kadının kemik ve mineral yoğunluğunun ölçtüğü kampanya boyunca 7983 kişiyle de online anket yapıldı. 1973 kadın “Annen ne kadar kırılgan” testine yanıt verdi. Bu kadınlardan 1190’ının risk altında olduğu görüldü.



Türkiye Osteoporoz Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı Türkiye’de yılda 24 bin kalça kırığı meydana geldiğini belirterek şunları söyledi: “Vakaların yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyor. 2050 yılında kalça kırığının ülke ekonomisine maliyeti hastalar tedavi edilmezse 205 milyon dolar olacak. Dünyada osteoporoza bağlı olarak yılda 9 milyon kırık oluşuyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda menopoz sonrası osteoporoz risk faktörleri belirlenmeli, risk altındakilerde kemik dansitometri tetkiki yapılmalı.”