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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- 
05.11.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Yıkıldılar... Acı haber geldi

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Yıkıldılar... Acı haber geldi

ANTALYA’da, ailesine intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktıktan sonra ortadan kaybolan kanser hastası Hakan G.’nin (31), 11 gün sonra Güver Uçurumu Kanyonu’nda cansız bedeni bulundu. Uçurumun 160 metre derinliğindeki ceset, AFAD ekibinin 3 saatlik çalışmasıyla çıkartılabildi.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan işsiz Hakan G., 25 Ekim Cuma sabahı, 07 BUR 94 plakalı motosikletiyle evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Sosyal medya hesaplarını kapatan Hakan G., ailesine de intihar edeceğine dair ses kaydı bıraktı. Ses kaydında, "Olur da eğer kendime zarar verecek olursam, herkes beni affetsin. Benim çevremle sorunum yok. Ailemi de kendimi de mahvettim. Ne diyeyim başka. İnşallah hızlı bir şekilde toparlanırsınız" diyen Hakan G.’nin ailesi, polise ’kayıp’ başvurusunda bulundu.

DAHA ÖNCE 3 KEZ İNTİHARA KALKIŞTI

Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri, daha önce iki kez bileklerini keserek, bir kez de çamaşır suyu içerek intihara kalkıştığı belirtilen Hakan G.yi bulmak için çalışma başlattı.

MOTOSİKLETİ BULUNDU

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Hakan G.ye ait motosiklet, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu Kanyonu mevkisinde ormanlık alanda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosiklette inceleme yaptı. Bölgede arama yapan ekipler, Hakan G.den bir iz bulamadı. Motosiklet, detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.

CESEDİ DRONE İLE BULUNDU

Polis ve AFAD ekipleri, motosikletin bulunduğu bölgede bugün eğitimli köpekler ve drone ile arama yaptı. Hakan G.nin, saat 11.00 sıralarında Güver Uçurumu Kanyonu’nda, 160 metre derinlikte cansız bedeni, drone ile görüntülendi. AFAD ekipleri, cesedin bulunduğu yere inebilmek için özel düzenek kurdu. Hakan G.nin cesedi sedyeye alınarak, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda yukarı çıkartıldı.

TEYZENİN FERYADI

Hakan G.nin cesedi cenaze aracına konulurken teyzesi Sunay Çayır, "Hakan buna binemez, Hakan için çok erken. Hakan bunu niye yaptın" diye gözyaşı döktü.

Hakan G.nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.


 

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Son 24 saatte ne oldu? (05.11.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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