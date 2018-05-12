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    'Yeri geldi kefen paramızı sermayemize ekledik'

    Hürriyet Haber
    12.05.2018 - 00:03 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Kongresi’nin ardından TOBB hizmet şeref belgesi ödül törenine katıldı. Erdoğan, ekonomide son dönemdeki dalgalanmalara da değinerek işadamlarına şu mesajları verdi:

    “24 Haziran’da milletim tekrar ‘yola devam’ dediğinde faiz mücadelesinden zaferle çıkacağımızı söylüyorum. Çünkü benim inancım şu; faiz her kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun bir defa sebebidir. Enflasyon neden değildir, neticedir. Faiz nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım. Amerika’da, Japonya’da, Avrupa’da, İsrail’de böyle mi? Böyle. Biz, faizi yüksek tutmakla övünüyoruz. Oyuna geliyoruz. Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne de derecelendirme kuruluşu maskesinin altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez, bunlar bizi bağlamaz. Bizim bakacağımız tek yer işte burasıdır. Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Yeri geldi ‘kan kustuk ama kızılcık şerbeti içtik’ deyip yolumuza devam ettik. Yeri geldi hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimiz darbeler yedik ama asla yılmadık, yıkılmadık, umutsuzluğa kapılmadık. Seçimler üzerinden piyasalar tedirgin edilmeye çalışılıyor. Daha önceki 12 seçimde ve halk oylamasında ne olduysa o olacak. Milletimiz özgür iradesiyle tercihini yapacak, ortaya çıkan sonuca herkes rıza gösterecek. Demokrasinin güzelliği budur.”

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , TOBB , gazetehaberleri , gündem
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