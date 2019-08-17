Yerel seçimin ardından başkanlarla ilk buluşma
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta partisinin genel merkezinde, 31 Mart Yerel Seçimi’nin ardından ilk kez belediye başkanları ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın başkanlarla toplantıda tasarruftan gönül belediyeciliğine kadar pek çok konuda mesajlar vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti mesaisi Kurban Bayramı’nın ardından yeniden yoğunlaşıyor. AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinin ardından başlayan istişare sürecinin hızlanması bekleniyor. Erdoğan, 22 Ağustos’ta 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez belediye başkanları ile bir araya gelecek. Parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı’nın özellikle yeni seçilen belediye başkanlarına talimatlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesine rağmen belediye meclislerinde çoğunluğun parti yönetiminde olduğunu vurgulaması, ekonomiden dış politikaya kadar birçok mesaj vermesi de planlanıyor.
PARTİ YÖNETİMİYLE İSTİŞARE
Erdoğan 23 Ağustos’ta ise AK Parti MKYK’yı toplayacak. Erdoğan toplantıda parti yönetimiyle yenilenme süreci, ekonomi ve dış politika konularında istişareler yapacak. Erdoğan bu toplantıların ardından partisinin kuruluşunun 18’inci yılı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek programa katılacak. Erdoğan’ın bu programlardan sonra 31 Mart seçimlerinde cumhur ittifakına en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması planlanıyor. Erdoğan’ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti’ye yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı Rize olması bekleniyor.
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