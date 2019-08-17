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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ/ANKARA
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerel seçimin ardından başkanlarla ilk buluşma

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Yerel seçimin ardından başkanlarla ilk buluşma

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta partisinin genel merkezinde, 31 Mart Yerel Seçimi’nin ardından ilk kez belediye başkanları ile bir araya gelecek. Erdoğan’ın başkanlarla toplantıda tasarruftan gönül belediyeciliğine kadar pek çok konuda mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti mesaisi Kurban Bayramı’nın ardından yeniden yoğunlaşıyor. AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri ve 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerinin ardından başlayan istişare sürecinin hızlanması bekleniyor. Erdoğan, 22 Ağustos’ta 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez belediye başkanları ile bir araya gelecek. Parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı’nın özellikle yeni seçilen belediye başkanlarına talimatlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesine rağmen belediye meclislerinde çoğunluğun parti yönetiminde olduğunu vurgulaması, ekonomiden dış politikaya kadar birçok mesaj vermesi de planlanıyor.

PARTİ YÖNETİMİYLE İSTİŞARE

Erdoğan 23 Ağustos’ta ise AK Parti MKYK’yı toplayacak. Erdoğan toplantıda parti yönetimiyle yenilenme süreci, ekonomi ve dış politika konularında istişareler yapacak. Erdoğan bu toplantıların ardından partisinin kuruluşunun 18’inci yılı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek programa katılacak. Erdoğan’ın bu programlardan sonra 31 Mart seçimlerinde cumhur ittifakına en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması planlanıyor. Erdoğan’ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti’ye yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı Rize olması bekleniyor.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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