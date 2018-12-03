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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
03.12.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Vahşetin ardından böyle görüntülendi.. Giysilerini değiştirmiş

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Samsun'da boşanma davaları devam eden karısını hastanenin otoparkında 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı, olay sonrası kaçıp aracının başka yere park edip aracının arkasında kıyafetlerini değiştirip yaya olarak kaçarken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Enis Adem Şahin (31), 5 yıllık evli oldukları eşi Merve Şahin (25) ile karşılıklı boşanma davası açtı. Merve Şahin'in 1 yıl önce memleketi Samsun'a yerleştiği ve taraflar arasında boşanma davasının devam ettiği öğrenildi.

Enis Adem Şahin, Çorlu'dan yanına annesi ve kardeşini alarak otomobiliyle Samsun'a annesinin yanında kalan 3 yaşındaki kızını görmeye geldi. Annesi ve kardeşi kızı ile parkta oynayan Enis Adem Şahin, aralarında boşanma davası devam eden eşi Merve Şahin ile otomobille dolaşıp araç içinde konuşmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına geldi. Burada ikili arasında tartışma çıktı ve Enis Adem Şahin bıçakla eşine saldırıp kaçtı ve daha sonra da otomobilini terk etti. Hastane kaldırılmak istenilen genç kadın ise hayatını kaybetti. Kaldırıldığı acil serviste 19 yerinden bıçaklandığı tespit edilen Merve Şahin'in otopsi sonucu 25 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince kısa süre içerisinde yakalanan Enis Adem Şahin, polisteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi. Enis Adem Şahin'in eşini bıçakladıktan sonra otomobili ile olay yerinden kaçıp park ettiği yerde aracından inip arka kısmında kıyafetlerini değiştirip yaya olarak kaçması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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