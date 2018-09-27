Tramvayın üstünde yakalandılar! 'Hey alo... Ne yapıyorsunuz siz orada...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTramvayın üstünde yakalandılar! 'Hey alo... Ne yapıyorsunuz siz orada...'
GeriGündem Tramvayın üstünde yakalandılar! 'Hey alo... Ne yapıyorsunuz siz orada...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL (İHA)
27.09.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Tramvayın üstünde yakalandılar! 'Hey alo... Ne yapıyorsunuz siz orada...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapması ve metrobüsün üstünde sörf gerçekleştirmesiyle tanınan Pavel Smirnov, bu kez tramvayın üstünde çıkarak sörf yapmak istedi. Sürücülere ve devamında güvenlik görevlilerine yakalanan genç bu kez baltayı taşa vurdu.

Türkiye'nin 3. Boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte öz çekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez yine kendisini gibi olan arkadaşı Jack Kahyaoğlu ile beraber metrobüsün üstünde 12 durak giderek sörf yapmıştı. Bu çılgın hareketlerini kaydederek canlarını tehlikeye atan gençler o anları bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyada geniş yer bulmasının ardından gençler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TRAMVAYIN ÜSTÜNDE BALTAYI TAŞA VURDU

Smirnov bu kez de yabancı uyruklu arkadaşı Spark ile birlikte daha tehlikeli bir şov için harekete geçti. Akşam saatlerinde Kabataş-Bağcılar seferini yapacak olan tramvayın Fındıklı durağına gelen gençler gizlice içeriye girdi. Tırmanarak durağın üstüne çıkan gençler, bir süre tramvayın gelmesini bekledi. Yolcu almak için durağa gelen tramvayın üstüne atlayan gençler, buldukları bir boşluğa saklanarak sörf yapmak istedi. Ancak gençleri bu kez cadde üzerindeki sürücülere fark ederek korna basmaya başladı.

“ELEKTRİK VAR ORADA ÇARPILACAKSIN”

Yoğun korna sesinin ardından gençlerin yerini belli eden sürücülerin uyarısı üzerine duraktaki güvenlik görevlileri gençlere inmelerini söyledi. Vatandaşlar ise , “Elektrik var orada çarpılacaksınız” diyerek gençleri uyardı. Ancak tramvayın da hareket etmemesi üzerine baltayı taşa vuran gençler, atlayarak kaçtıktan sonra izlerini kaybettirdi. Smirnov yarım kalan bu tehlikeli şovunu sosyal medyadan yayınladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

MEB'den ilköğretimde çok önemli düzenleme: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Döverek bayıltmıştı... Skandal olayda flaş gelişme

Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme

'Alınan her karar karşılık bulur'