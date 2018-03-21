Yer: İstanbul, Büyükçekmece... İki defa uyarıldı, değişen bir şey olmadı

Yıllar sonra deniz tarafı doldurulan binanın çevresine Atatürk Parkı, yanı başına bir de Atatürk heykeli yapıldı.





2. dereceden tarihi eser olarak kayıtlara geçen o bina da yıkılmadı. 2012’de restore edilip, Atatürk Parkı’nın tam ortasında İskele Restoran adıyla hizmet vermeye başladı. Müşterilerin park etmesi için üç tarafına otopark yapıldı. Yaz aylarında müşterilerin açık havadan faydalanması, sigara içenlerin daralmaması için de bahçesine neredeyse tarihi bina kadar bir pergola yapıldı.



İKİ DEFA UYARILDI

Restorasyon projesini onaylayan Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 22 Mayıs 2017 ve 7 Eylül 2017 tarihinde, binanın sahibi ve restoranın işletmecisi İbrahim Gülkok’u o pergolanın yıkılması için iki defa uyardı. Ama pergola yerinden bir santim bile oynamadı.



ATATÜRK PARKINA TİCARİ ALAN



Kaçak pergola işi bir sonuca ulaşmadı ama restoranın bulunduğu parselle ilgili plan değişikliği hem Büyükçekmece Belediyesi’nde hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tıkır tıkır yürüdü.



Büyükçekmece Belediyesi’nin 7 Nisan – 8 Mayıs 2017 tarihleri arasında askıya çıkardığı Mimarsinan Merkez Mahallesi Köyiçi Uygulama İmar Planı’na İskele Restoran’ın bulunduğu parselin bir kısmı ticaret alanı bir kısmı ise park alanı olarak işlendi.



Yasal askı sürecinde, plan değişikliğine itiraz eden mülk sahibi, 329 metrekarelik parselin tamamının ticaret alanına alınmasını istedi. İtirazı değerlendiren Büyükçekmece Belediye Meclisi, Kasım 2017 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararla Kurul tarafında onaylanan restorasyon projesine sadık kalmak koşuluyla ve parsel bütünlüğünün korunmasını sağlayacak şekilde park alanı olarak ayrılan kısmı, “Ticaret Alanı” olarak düzenleyip, İBB Meclisi’ne havale etti.



“PERGOLA DURUYOR, UYARAYIM”



Teklif, bu ay İBB Meclis gündemine geldi. Oylama öncesi söz alan CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sonradan eklenen ve neredeyse bahçenin tamamını kaplayan pergolanın kaldırılmadığını söyleyerek meclisi uyardı.



İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu parsele ilişkin plan değişikliği teklifi, kaçak pergolaya rağmen uygun buldu. Bu görüş doğrultusunda onaylanan plan değişikliği İBB Meclisi’nden de oy birliğiyle geçti.



Meclis Üyeleri Hüseyin Sağ ve Nadir Ataman, Koruma Kurul’una gönderdikleri 19 Mart 2018 tarihli dilekçeyle, söz konusu eklentinin yıkılıp yıkılmayacağını sordu.



Henüz cevap gelmedi.











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